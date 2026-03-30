ČETIRI LOPOVA

Filmska pljačka u Italiji: U tri minute ukrali slike od 9 mil. €

Piše 24sata,
Maskirani lopovi upali u vilu kraj Parme i odnijeli djela Renoira, Cézannea i Matissea, alarm ih spriječio u većoj krađi

Spektakularna krađa umjetnina potresla je Italiju, četiri maskirana muškarca upala su u muzejsku vilu kraj Parma i u samo nekoliko minuta odnijela vrijedna djela svjetski poznatih slikara. Prema policiji, pljačka se dogodila 22. ožujka u Zaklado Magnani Rocca, gdje su lopovi ukrali slike Pierrea-Augustea Renoira, Paula Cézannea i Henrija Matissea. Meta su bila djela 'Les Poissons', 'Still Life with Cherries' i 'Odalisque on the Terrace'. Sve se odvilo munjevito – prema medijima, lopovi su ušli i izašli u svega tri minute. U akciji ih je prekinuo alarm, koji je spriječio veću štetu, javlja BBC

Provalnici su nasilno ušli kroz glavni ulaz vile, poznate kao Villa dei Capolavori, smještene u mirnom ruralnom području. Slike su uzeli iz tzv. Francuske sobe na prvom katu.

Iz zaklade navode da je riječ o dobro organiziranoj skupini koja je očito imala plan proširiti plijen, no alarm i brza reakcija policije pokvarili su im planove. Na kraju su pobjegli preskočivši ogradu.

Procjenjuje se da ukupna vrijednost ukradenih djela doseže oko devet milijuna eura, pri čemu samo Renoirova slika vrijedi čak šest milijuna. Zbog toga se ova krađa već smatra jednom od značajnijih u Italiji posljednjih godina.

Slučaj sada istražuju talijanski karabinjeri i specijalizirana jedinica za zaštitu kulturne baštine iz Bologne. Zanimljivo, vijest o pljački u javnost je dospjela tek nekoliko dana kasnije, u nedjelju.

