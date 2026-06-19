Drama u Pakoštanima: Hrvat na gumenjaku vozio više ljudi, ozlijeđena maloljetna Čehinja

Maloljetna češka državljanka ozlijeđena je na gumenom čamcu s priključenim zračnim madracem za vuču. Sve se odvilo prošlog tjedna u petak oko 11 sati na području Pakoštana. Na čamcu se nalazilo šest osoba, a 26-godišnjak iz Hrvatske se tijekom upravljanja čamcem nije držao propisa o sigurnosti brodskog prometa te drugih propisa i pravila iz sigurnosti plovidbe, piše PU zadarska.

Kada su čamcem naišli na val, jedna osoba na madracu je izgubila ravnotežu i prilikom nekontroliranog pada ozlijedila maloljetnicu. Pomorska i aerodromska policija u Zadru provela je istragu nad 26-godišnjakom zbog kaznenog djela Ugrožavanje posebnih vrsta prometa.





Maloljetnici je pružena liječnička pomoć u zadarskoj bolnici gdje su joj utvrđene lake tjelesne ozljede. Nakon provedene istrage, protiv 26-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnosi kaznena prijava.