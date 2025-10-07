Drama u Parizu: Tri eksplozije odjeknule blizu ureda premijera

Tri eksplozije odjeknule su u blizini ureda francuskog premijera Sebastiana Lecornua u Parizu, dan nakon njegove ostavke, piše Independent.

Eksplozije su bile u blizini hotela Matignon gdje je Lecornu trebao imati sastanke nakon ostavke.

Na snimkama i fotografijama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kombi u plamenu i hitne službe koje se bore s vatrom. Vatra se navodno nije proširila na okolne zgrade.

Inače, Lecornu je na vlasti bio samo 27 dana, a njegova je vlada time trajala najkraće u povijesti zemlje.