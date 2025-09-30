Obavijesti

PRIJAVILI NJEGOV NESTANAK

Užas u Parizu! Veleposlanik Južnoafričke Republike pronađen mrtav ispred hotela

Južnoafričko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je Mthethwinu smrt, dodajući da francuske vlasti istražuju okolnosti

Veleposlanik Južnoafričke Republike u Francuskoj u utorak je pronađen mrtav ispred hotela Hyatt Regency u zapadnome dijelu Pariza, priopćilo je pariško tužiteljstvo. Nestanak veleposlanika Nkosinathija Emmanuela "Nathija" Mthethwe u ponedjeljak navečer prijavila je njegova supruga, nakon što je od njega primila tekstualnu poruku koja ju je zabrinula, objavilo je tužiteljstvo, potvrđujući novinske izvještaje.

Mthethwa je, kaže isti izvor, rezervirao sobu na 22. katu, a osigurani prozor bio je otvoren silom. Tužiteljstvo je objavilo da je istraga u tijeku i da se njezin ishod ne može predvidjeti unaprijed.

Francuski mediji, među kojima je i Le Parisien, izvijestili su kako se vjeruje da je Mthethwa počinio samoubojstvo, no ne navode nijedan pouzdan izvor.

Južnoafričko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je Mthethwinu smrt, dodajući da francuske vlasti istražuju okolnosti.

"Veleposlanik Mthethwa bio je ugledan dužnosnik, a njegovu je karijeru obilježila predana služba u ključnim ministarskim portfeljima", stoji u priopćenju ministarstva vanjskih poslova, u kojemu se njegova smrt naziva "nacionalnim gubitkom“.

Na internetskoj stranici veleposlanstva piše da je Mthethwa bio južnoafrički ministar umjetnosti i kulture od 2014. do 2019., a sport je dodao svom portfelju od 2019. do 2023.

