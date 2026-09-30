DRAMA U PETRINJI Ušetao s tri bombe u dvorište policije!

Policija je dovršila istragu nad 47-godišnjakom koji je ponedjeljak oko 22 sata ušetao s tri ručne bombe u dvorište policijske postaje. Terete ga za neovlašteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja te eksploziva.

- Sumnjiči ga se da je u ponedjeljak, 28. rujna oko 22 sata, u Petrinji, u Ulici Ivana Mažuranića, u dvorišnom prostoru Policijske postaje Petrinja prijetio policijskim službenicima dok je kod sebe imao tri bombe.

Policajci su ga uspjeli savladati i uhititi.

- U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga suda, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 47-godišnjak koristi te je pronađeno i oduzeto 134 komada streljiva, dvije mine i pet patrona - naveli su.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.