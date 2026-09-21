Solinjanin pucao iz puške pa završio u policiji: Pogledajte što su mu sve pronašli kod kuće!

Solinska policija u subotu oko 20 sati dobila je dojavu o pucnjavi. Nakon dolaska na teren, pronašli su muškarca koji je zatim negirao pucnjavu te je pritom policiji predao onesposobljenu lovačku pušku.

On je nakon toga otišao u policijsku postaju zbog istrage te je zatim nakon dobivenog naloga proveden i pretres njegove kuće.

- Tijekom provedene pretrage policijski službenici su oduzeli 400 grama eksploziva, 10 m sporogorećeg štapina, 135 komada različitog streljiva, jedan ručno prepravljeni pištolj za lovačko streljivo, 450 signalnih raketa, 105 streljiva za starter pištolj i tri starter pištolja.

Policija sumnja da 60-godišnjak nedozvoljeno posjeduje, izrađuje i nabavlja oružje te eksploziv. Protiv njega će biti podnesena prijava DORH- u Splitu.

- Također, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te je nakon provedenog istraživanja u žurnom postupku doveden na nadležni sud kojemu je predloženo da mu se odredi zadržavanje - navodi policija.