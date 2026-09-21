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Policija upala u dom

Drama u Rumunjskoj: Bivši predsjednički kandidat priveden zbog milijunske prevare

Piše HINA,
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Drama u Rumunjskoj: Bivši predsjednički kandidat priveden zbog milijunske prevare
Foto: INQUAM PHOTOS/George Calin
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Bivši predsjednički kandidat C. G. priveden je zbog sumnje da je prevarom stekao više od milijun eura, koje je navodno iskoristio za financiranje svoje izborne kampanje.

Rumunjske vlasti u ponedjeljak su iznijele nove optužbe protiv krajnje desnog bivšeg predsjedničkog kandidata Calina Georgescua.  Određen mu je 24-satni pritvor zbog optužbi da je s još dvoje osumnjičenika prevarom prisvojio 1,1 milijun eura, pa iskoristio taj novac za financiranje izborne kampanje, piše dpa. Georgescu, na glasu kao prokremaljski političar, neočekivano je osvojio najviše glasova na predsjedničkim izborima u Rumunjskoj 2024. godine. 

Ustavni sud poništio je te izbore zbog netransparentnog financiranja njegove kampanje, a glasanje je ponovljeno 2025. godine.

Tužitelji su u ponedjeljak pretraživali njegov dom devet sati, nakon čega je osumnjičeni priveden na ispitivanje.

Prevara se navodno sastojala u tome da su optuženi i njegovi suučesnici 2021. obećali jednom poduzetniku da će mu srediti kredit kod inozemne banke.

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Zauzvrat su od poduzetnika tražili jamstvo od 1,1 milijun eura, koje je on prema navodima DIICOT-a platio, ali mu novac nikada nije vraćen. Istraga je započela 2024. godine, nakon prijave prevarenog, prenose rumunjski mediji.

Georgescuu bi se trebalo suditi i za pokušaj oružanog državnog udara koji je navodno planirao s plaćenikom ranije aktivnom u Africi.

Unatoč tome, on i dalje uživa potporu rumunjske krajnje desne stranke AUR, druge najjače političke snage u parlamentu, piše dpa. 

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