Rumunjska u političkoj krizi: Predsjednik za premijera nominirao europarlamentarca

Rumunjski predsjednik Nicusor Dan nominirao je u četvrtak europarlamentarca i člana rumunjske Nacionalne liberalne stranke (PNL) Siegfrieda Muresana za novog premijera. Dan je povukao ovaj potez unatoč nedostatku jasne parlamentarne većine, u pokušaju da okonča dugotrajnu političku krizu koja ugrožava investicijski kreditni rejting zemlje. Muresan (44) sada ima 10 dana za sastavljanje popisa članova kabineta prije nego što od parlamenta zatraži glasanje o povjerenju.

Centristički predsjednik prethodno je nominirao dva kandidata: svog savjetnika Eugena Tomaca, koji se povukao prije nego što je uopće došlo do parlamentarnog glasanja, te Adriana Vesteu (PNL), koji nije uspio osigurati potreban broj glasova.

"Želim biti izravan: kod političkih stranaka vidio sam više brige za izborne bodove nego za nacionalni interes", izjavio je Dan nakon konzultacija s parlamentarnim strankama.

"Nemamo jasno definiranu (parlamentarnu) većinu", dodao je.

Prethodna široka proeuropska koalicijska vlada, koju je vodio premijer i šef Nacionalne liberalne stranke Ilie Bolojan, raspala se početkom svibnja kada su lijevi Socijaldemokrati, inače najveća stranka u parlamentu, napustili koaliciju te se udružili s krajnje desnom oporbom kako bi pokrenuli glasanje o nepovjerenju.

Socijaldemokrati su kao svog kandidata za premijera predložili stranačkog čelnika Sorina Grindeanua te su odbacili mogućnost podržavanja bilo kojeg kabineta u kojem sami ne sudjeluju.

S druge strane, Liberali (PNL) - koji čine trio desnog centra zajedno s Unijom spasimo Rumunjsku (USR) i strankom mađarske manjine UDMR - isključili su mogućnost ponovnog formiranja koalicije s lijevo orijentiranim strankama.

Ova članica Europske unije u srpnju je jedva izbjegla snižavanje državnog kreditnog rejtinga, koji se nalazi na posljednjoj razini investicijskog razreda. Agencije Fitch i Moody's pritom su naglasile da će ključni čimbenik biti sposobnost Rumunjske da prevlada političku rascjepkanost i odobri proračun za 2027. godinu, kojim se planira dodatno smanjiti trenutno najveći proračunski deficit unutar Unije.

Agencija Standard & Poor's zakazala je reviziju kreditnog rejtinga Rumunjske za 2. listopada.

Sljedeći redovni parlamentarni izbori u Rumunjskoj trebali bi se održati tek 2028. godine. Iako ova zemlja u svojoj povijesti nikada nije imala prijevremene izbore, predsjednik Dan ranije je ovog mjeseca izjavio kako više ne isključuje ni tu opciju.

Politički analitičari smatraju da bi prijevremeni izbori išli na ruku isključivo oporbenom, radikalno desnom Savezu za ujedinjenje Rumunja (AUR). Ta se stranka protivi inicijativi EU-a za ponovno naoružavanje kao i slanju pomoći Ukrajini, a u predizbornim anketama trenutačno vodi s dvoznamenkastom prednošću.