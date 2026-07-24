Obavijesti

News

Komentari 1
NIJE POZNATO PORIJEKLO

Drama u Rumunjskoj: Borbeni F-16 srušio dron koji je ušao u zračni prostor NATO-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Rumunjskoj: Borbeni F-16 srušio dron koji je ušao u zračni prostor NATO-a
Foto: Elizabeth Frantz
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rumunjsko ministarstvo obrane je objavilo da je letjelica oborena blizu mjesta Padina u županiji Buzau na istoku zemlje

Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 oborio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor zemlje, kazao je rumunjski predsjednik Nicusor Dan, što predstavlja najnoviju povredu zračnog prostora članice NATO-a. "Ovog jutra oko 11 sati rumunjski pilot u zrakoplovu F-16 je oborio dron koji je ušao u zračni prostor naše zemlje", napisao je Dan na društvenoj platformi X.

"Područje je bilo nenaseljeno pa ga je pilot mogao oboriti bez ikakvog rizika. Timovi relevantnih institucija trenutno pretražuju područje kako bi utvrdili sve pojedinosti incidenta", dodao je.

KOLUMNA JAMES B. FOLEYA Intimni zapisi iz Ankare: Donald i NATO između laskanja i kaosa
Intimni zapisi iz Ankare: Donald i NATO između laskanja i kaosa

Predsjednik nije naveo porijeklo drona.

Rumunjsko ministarstvo obrane je objavilo da je letjelica oborena blizu mjesta Padina u županiji Buzau na istoku zemlje.

Zračni prostor Rumunjske, članice NATO-a i Europske unije koja dijeli 650 kilometara kopnene granice s Ukrajinom, više puta su povrijedili ruski dronovi otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke u sklopu svoje invazije pokrenute 2022.

Jedan dron se krajem svibnja zabio u stambenu zgradu te ozlijedio dvije osobe, što je bio prvi slučaj u kojem je pogođeno gusto naseljeno područje zemlje članice NATO-a i u kojem su prouzročene ozljede tijekom ruskog rata u Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'
DRAMA NA PLAŽI U TUČEPIMA

'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'

Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija
Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!
ŠIBENIK NAREDIO UKLANJANJE

Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Spomen-park Šubićevac podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026