Drama u Rumunjskoj: Borbeni F-16 srušio dron koji je ušao u zračni prostor NATO-a

Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 oborio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor zemlje, kazao je rumunjski predsjednik Nicusor Dan, što predstavlja najnoviju povredu zračnog prostora članice NATO-a. "Ovog jutra oko 11 sati rumunjski pilot u zrakoplovu F-16 je oborio dron koji je ušao u zračni prostor naše zemlje", napisao je Dan na društvenoj platformi X.

"Područje je bilo nenaseljeno pa ga je pilot mogao oboriti bez ikakvog rizika. Timovi relevantnih institucija trenutno pretražuju područje kako bi utvrdili sve pojedinosti incidenta", dodao je.

Predsjednik nije naveo porijeklo drona.

Rumunjsko ministarstvo obrane je objavilo da je letjelica oborena blizu mjesta Padina u županiji Buzau na istoku zemlje.

Zračni prostor Rumunjske, članice NATO-a i Europske unije koja dijeli 650 kilometara kopnene granice s Ukrajinom, više puta su povrijedili ruski dronovi otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke u sklopu svoje invazije pokrenute 2022.

Jedan dron se krajem svibnja zabio u stambenu zgradu te ozlijedio dvije osobe, što je bio prvi slučaj u kojem je pogođeno gusto naseljeno područje zemlje članice NATO-a i u kojem su prouzročene ozljede tijekom ruskog rata u Ukrajini.