KAZNENO PRIJAVLJENA

Žena (53) u Sisku prijetila trojici maloljetnika pa ispalila hice iz plinskog pištolja. Uhitili su je!

Piše HINA,
Foto: PU istarska

U sklopu istrage temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi, te je  pronađeno i od nje oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva

Sisačka policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 53-godišnju ženu osumnjičenu da je petak u Sisku prijetila trima maloljetnicima i potom plinskim pištoljem u zrak ispalila više hitaca, priopćeno je u nedjelju iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Kriminalističkom istragom je utvrđeno da je 53-godišnjakinja u petak, 21. studenoga, oko 13.45 sati, u Ulici Stjepana Rožankovića u Sisku izrekla prijetnje prema troje maloljetnika, nakon čega je otišla u kuću i vratila se s plinskim pištoljem, kojim je u zrak ispalila više hitaca.  

U sklopu istrage temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi, te je  pronađeno i od nje oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva. Također pretragom je pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje, ističu iz PU.

Osumnjičena 53-godišnjakinja je zbog kaznenog djela Prijetnja uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke, dodaje se u priopćenju.

