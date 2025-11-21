Obavijesti

News

Komentari 1
NEMA OZLIJEĐENIH

Detalji pucnjave kod škole u Sisku: Učenike i djelatnike su evakuirali, policija privela dvoje

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 2 min
Detalji pucnjave kod škole u Sisku: Učenike i djelatnike su evakuirali, policija privela dvoje
9
21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Kod Osnovne škole Braća Ribar u Sisku čula se pucnjava iz obiteljske kuće. Škola je iz opreza evakuirana, a policija je privela dvije osobe povezane s incidentom.

U petak poslijepodne u Sisku je zavladala panika nakon što je iz jedne obiteljske kuće u Ulici Stjepana Rožankovića odjeknula pucnjava. Incident se dogodio oko 13.45 sati, a zbog blizine Osnovne škole Braća Ribar odmah je pokrenuta evakuacija učenika i djelatnika.

21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava. 21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava. 21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava.
9
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

- Policija je odmah izašla na teren. Osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem se nalaze pod nadzorom policije - javlja sisačka policija.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke potvrđeno je da su privedene dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Prema dosad prikupljenim informacijama, u događaju nitko nije ozlijeđen, a opasnosti za građane više nema.

21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava.
21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama iz susjedstva, pucnjavi su navodno prethodile obiteljske razmirice, a pretpostavlja se da je pucano u zrak. No, točan motiv bit će poznat tek nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti incidenta, dok je škola nakon pregleda područja nastavila s uobičajenim radom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio
Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!
UHITILI MALOLJETNIKA

Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!

Zbog sigurnosti policija još nije imala prilike provesti očevid u neboderu Vjesnika. Ipak, provode krim istraživanje te su uhitili jednu osobu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025