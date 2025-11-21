Detalji pucnjave kod škole u Sisku: Učenike i djelatnike su evakuirali, policija privela dvoje

U petak poslijepodne u Sisku je zavladala panika nakon što je iz jedne obiteljske kuće u Ulici Stjepana Rožankovića odjeknula pucnjava. Incident se dogodio oko 13.45 sati, a zbog blizine Osnovne škole Braća Ribar odmah je pokrenuta evakuacija učenika i djelatnika.

- Policija je odmah izašla na teren. Osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem se nalaze pod nadzorom policije - javlja sisačka policija.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke potvrđeno je da su privedene dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Prema dosad prikupljenim informacijama, u događaju nitko nije ozlijeđen, a opasnosti za građane više nema.

21.11.2025-. Sisak - OS Braca Ribar u cijoj se blizini danas dogodila pucnjava. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama iz susjedstva, pucnjavi su navodno prethodile obiteljske razmirice, a pretpostavlja se da je pucano u zrak. No, točan motiv bit će poznat tek nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti incidenta, dok je škola nakon pregleda područja nastavila s uobičajenim radom.