Obavijesti

News

Komentari 19
UHITILI VIŠE LJUDI

Drama u Sl. Brodu: Potukla se grupa stranih radnika. 'Jedan se borio za život, operirali su ga!'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
Drama u Sl. Brodu: Potukla se grupa stranih radnika. 'Jedan se borio za život, operirali su ga!'
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

U samo nekoliko minuta u Ninskoj ulici na Koloniji izbio je kaos. Sve se pretvorilo se u kaotičnu potjeru kroz dvorišta, ulicu i krovove

U noći na ponedjeljak u slavonskobrodskom naselju Kolonija izbila je tuča između više muškaraca u kojoj je jedan od njih zadobio ubodne rane. Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđeni muškarac imao je ozljede opasne po život, no, nakon operacije u slavonskobrodskoj bolnici njegovo zdravstveno stanje je za sada stabilno.

- Policija je odmah po dojavi pokrenula istragu, za sada možemo reći da se radi o o više stranih državljana. Veći broj od njih je uhićen i priveden u policiju, a tijekom dana će biti nastavljen daljnji očevid - potvrdili su za 24sata iz PU brodsko-posavske.

STIGLO PRIOPĆENJE Objavila policija: Dvije Brazilke i Indijac protjerani iz Hrvatske...
Objavila policija: Dvije Brazilke i Indijac protjerani iz Hrvatske...

U samo nekoliko minuta u Ninskoj ulici na Koloniji izbio je kaos. Sve se pretvorilo se u kaotičnu potjeru kroz dvorišta, ulicu i krovove, saznaje 035 portal. Prema svjedočenjima mještana, skupina stranih sukobila se u večernjim satima na području Ninske ulice i prilaza prema Dječjem vrtiću. Cijeli kvart probudio se uz zvuke vike, sirena i policijskog trčanja kroz ulice.

Jedna stanovnica opisala je prizore koje je vidjela.

- Samo sam vidjela policiju kako viču i trče. Kad sam prišla bliže, jedan je bio krvav na podu, ostali su pobjegli. Druga mještanka, koja živi u neposrednoj blizini, tvrdi kako je situacija eskalirala u nekoliko minuta, a potpuni metež zahvatio je cijeli kvart. Bježali su kroz dvorišta, bilo ih je desetak do dvanaest. Četiri policijske patrole su ih tražile. Kod nas su se popeli na krov. Suprug i susjed jednog su uspjeli uloviti - ispričala je.

OGLASIO SE I BOŽINOVIĆ Stižu nam izmjene zakona o strancima: Lakša promjena poslodavca. Ovo su sve novosti
Stižu nam izmjene zakona o strancima: Lakša promjena poslodavca. Ovo su sve novosti

Dio stanovnika odmah je počeo upozoravati druge roditelje preko Facebook grupa, navodeći da su se strani radnici međusobno izboli te da djeca i ljudi trebaju biti oprezni. Objave su se širile brzo, ostavljajući dojam panike u susjedstvu.

- Pazite sebe i djecu, prije koji sat su se izboli Nepalci na Koloniji - upozorila je jedna članica grupe, piše 035 portal.

Istraga je u tijeku, a više detalja bit će poznato po završetku iste, navode iz PU brodsko-posavske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025