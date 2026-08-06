DRAMA U SLOVENIJI U samo dva dana tri ugriza otrovnih zmija!

U Sloveniji je zabilježena alarmantna serija napada otrovnih zmija, s čak tri ugriza u samo dva dana na području Blejske koče na planini Lipanci. Svi unesrećeni, jedan 75-godišnji planinar i dvojica 21-godišnjih stranih državljana, hitno su helikopterom prevezeni u bolnicu. Ovi incidenti dio su šireg i zabrinjavajućeg trenda, budući da stručnjaci ove godine bilježe značajno veći broj susreta s otrovnim gmazovima.

Sve je počelo u nedjelju, kada je 75-godišnjeg planinara za prst ugrizla zmija, najvjerojatnije poskok. Nesreća se dogodila na strmom dijelu staze, gdje se čovjek u pokušaju da održi ravnotežu htio uhvatiti za granu, no umjesto toga rukom je zgrabio zmiju. Na teren su odmah izašli spasioci Gorske službe spašavanja (GRS) Radovljica, koji su ga zbrinuli i pripremili za prijevoz. Helikopterska ekipa zatim ga je prevezla u Univerzitetski klinički centar (UKC) u Ljubljani.

Već idućeg dana, u ponedjeljak, na istoj lokaciji dogodila se nova nesreća. Dvojicu 21-godišnjih stranih planinara ugrizle su zmije dok su se odmarali u travi. Policija sumnja da su ih ugrizle dvije različite zmije, jednu osobu za podlakticu, a drugu za prst. Unatoč ugrizima, dvojac je nastavio hodati otprilike 45 minuta do obližnjeg planinarskog doma, gdje se stanje jednog od njih naglo pogoršalo. Obojica su također helikopterom prevezena u ljubljansku bolnicu.

Nevjerojatan poziv upomoć

Načelnik GRS Radovljica, Toni Smolej, ispričao je detalje o drugoj intervenciji, ističući neobične okolnosti poziva.

​- Obaviješteni smo da je mladi strani planinar dotrčao u kuću i rekao da ga je ugrizla zmija, baš kao i njegovog kolegu. Nakon tog poziva činilo nam se čudnim kako je uopće još mogao hodati - prisjetio se Smolej.

Njegovo čuđenje je opravdano jer stručnjaci nakon ugriza otrovnice savjetuju strogo mirovanje kako bi se usporilo širenje otrova tijelom, a mladići su učinili upravo suprotno. Smolej je dodao kako u posljednjih deset godina ne pamti ovoliko ugriza u tako kratkom vremenu, pripisujući povećanu aktivnost gmazova specifičnim vremenskim prilikama.

*uz korištenje AI-ja

