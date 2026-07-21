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Virus se širi

Drama u susjedstvu! Afrička svinjska kuga poharala Srbiju, eutanazirano oko 30.000 svinja

Piše HINA,
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Drama u susjedstvu! Afrička svinjska kuga poharala Srbiju, eutanazirano oko 30.000 svinja
Ilustracija | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
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Bolest je potvrđena u gotovo 670 poljoprivrednih gospodarstava, pri čemu je najteža situacija u Srijemu, na teritoriju Rume, gdje je na danima snazi izvanredna situacija

Zaraza virusom afričke svinjske kuge (ASK) u Srbiji i dalje traje, za manje od mjesec dana eutanazirano je ili uginulo više od 29.400 svinja, a virus je aktivan u sedam administrativnih okruga, izjavio je u utorak srbijanski ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Bolest je potvrđena u gotovo 670 poljoprivrednih gospodarstava, pri čemu je najteža situacija u Srijemu, na teritoriju Rume, gdje je na danima snazi izvanredna situacija. U međuvremenu je izvanredna situacija proglašena u još najmanje šest općina. Samo na teritoriju Rume eutanazirano je i uz sanitarne mjere zakopano više od 20.000 svinja.

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Na području Bezdana, u pograničnom području s Hrvatskom, otkriveno je kršenje propisanih mjera, a uhićen je vlasnik koji je svinje držao ograđene u lovištu. Stroge mjere uvedene su i u lovištima i šumama, jer su divlje svinje, uz ljudski nemar i nepažnju, jedan od ključnih prenositelja, a u velikim šumama najavljeno je njihovo izlovljvanje kako bi se preveniralo daljnje širenje zaraze.

Za nepoštivanje i kršenje sanitarnih mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. 

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