Drama u Sydneyu: Pet lavova pobjeglo iz Zoološkog vrta

Jedan odrasli lav Ato i četiri mladunca izašli su u prostor koji je od ostatka zoološkog odijeljen ogradom visokom gotovo dva metra.

Posjetitelji u Tarongu imaju priliku doživjeti program "Roar and Snore" koji im omogućava da prespavaju u blizini nastambe lavova u šatorima. Međutim, zbog sigurnosti tog jutra svi su evakuirani.

- Došli su do nas trčeći i govorili da je to alarm 'Code One' te da izlazimo iz šatora i trčimo. Ostavili smo stvari i bježali. - rekao je Magnus Perri, jedan od posjetitelja, za lokalne medije, prenosi Reuters.

Ravnatelj Zoološkog vrta Taronga, Simon Duffy kaže kako imaju spremne sigurnosne protokole za ovakve situacije i kako su odmah poduzeli sve potrebne korake.

Lavovi su uspješno vraćeni u svoju nastambu oko 9 sati.

Nakon što su timaritelji uspavali jednog mladunca i vratili ga u nastambu, ostali su ušli sami.

ZOO Taronga je pokrenuo internu istragu o tome kako su lavovi pobjegli, a prema prvim informacijama izgleda da se radi o problemu s ogradom. U incidentu nitko nije ozlijeđen niti je zabilježena kakva šteta, a pozvana je i policija.

