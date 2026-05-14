NA MEDVEŠČAKU
Drama u zagrebačkoj zlatarnici: Razbojnik (21) s pištoljem prijetio zaposlenici (51)
Zagrebačka policija uhitila je 21-godišnjaka koji je u srijedu, 13. svibnja, pokušao opljačkati zlatarnicu na Medveščaku. Razbojnik je u zlatarnicu upao oko 15.50 sati te je 51-godišnjoj zaposlenici prijetio vatrenim oružjem. Policija je mladića uhitila tijekom samog događaja u prostoru zlatarne.
- Uz uporabu sredstava prisile- tjelesne snage i sredstava za vezivanje priveden je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o 21-godišnjaku - priopćili su iz policije.
