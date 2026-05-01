Detalji strave u Gajnicama: Uboli maloljetnika u prsa, a tri sata ranije je bio opljačkan!

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom mladića zbog pokušaja ubojstva i razbojništva na području Gajnica. Kako je policija priopćila, mladića (24) se sumnjiči za pokušaj ubojstva maloljetnika.

Dvojicu 18-godišnjaka za razbojništvo nad 19-godišnjakom. Istragom je utvrđeno da su se oba kaznena djela dogodila istog dana i da su međusobno povezana.

Policija je istragom rekonstruirala događaje od 27. travnja. Sumnja se da su dvojica 18-godišnjaka toga dana oko 19:20 sati na Bolničkoj cesti počinila razbojništvo nad mladićem (19). Žrtvi su tada otuđili novac i osobne dokumente.

Samo tri sata nakon pljačke, u jednom parku na području Gajnica, dogodio se znatno teži zločin. Sumnja se da je mladić (24) nožem u predjelu prsa ubo maloljetnu osobu, svjesno joj ugrozivši život. Ozlijeđenom maloljetniku pružena je liječnička pomoć u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Intenzivnim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici otkrili su identitet počinitelja. Sva trojica osumnjičenih su ubrzo pronađena, uhićena i privedena u službene prostorije na daljnje postupanje.

Nakon dovršenog istraživanja, mladić (24) osumnjičen za pokušaj ubojstva predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za razbojništvo također su, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.