UŽAS

Detalji strave u Gajnicama: Uboli maloljetnika u prsa, a tri sata ranije je bio opljačkan!

Piše Veronika Miloševski,
Detalji strave u Gajnicama: Uboli maloljetnika u prsa, a tri sata ranije je bio opljačkan!
24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon dovršenog istraživanja, mladić (24) osumnjičen za pokušaj ubojstva predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom mladića zbog pokušaja ubojstva i razbojništva na području Gajnica. Kako je policija priopćila, mladića (24) se sumnjiči za pokušaj ubojstva maloljetnika.

FOTO Ovo je park u kojem su pokušali ubiti maloljetnika u Zagrebu: 'Čuli smo jaku galamu'

Dvojicu 18-godišnjaka za razbojništvo nad 19-godišnjakom. Istragom je utvrđeno da su se oba kaznena djela dogodila istog dana i da su međusobno povezana.

Policija je istragom rekonstruirala događaje od 27. travnja. Sumnja se da su dvojica 18-godišnjaka toga dana oko 19:20 sati na Bolničkoj cesti počinila razbojništvo nad mladićem (19). Žrtvi su tada otuđili novac i osobne dokumente.

Samo tri sata nakon pljačke, u jednom parku na području Gajnica, dogodio se znatno teži zločin. Sumnja se da je mladić (24) nožem u predjelu prsa ubo maloljetnu osobu, svjesno joj ugrozivši život. Ozlijeđenom maloljetniku pružena je liječnička pomoć u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Dječak kojeg je pokušao ubiti napadač u Gajnicama je stabilno

Intenzivnim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici otkrili su identitet počinitelja. Sva trojica osumnjičenih su ubrzo pronađena, uhićena i privedena u službene prostorije na daljnje postupanje.

Nakon dovršenog istraživanja, mladić (24) osumnjičen za pokušaj ubojstva predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za razbojništvo također su, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.

Komentari 0
Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!
INFLACIJA 5,8 POSTO

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u travnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
GDJE JE SKUPLJE?

FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!

Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!
UPALJEN METEOALARM

Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...

