Autor poruke precizira da su bombe postavljene u zgradu Gradskog poglavarstva na Trgu Stjepana Radića 1, u središnjicu stranke Možemo u Berislavićevoj ulici 12 te na adresu u Novom Jelkovecu
Drama u Zagrebu: Prijetnja bombom u Gradskom poglavarstvu i stranci Možemo!
Zagrebačka policija i redakcije više medija primili su prijeteću poruku elektroničkom poštom u kojoj nepoznati pošiljatelj tvrdi da je postavio eksplozivne naprave na više lokacija u gradu te da "kriminal danas leti u zrak". Autor poruke precizira da su bombe postavljene u zgradu Gradskog poglavarstva na Trgu Stjepana Radića 1, u središnjicu stranke Možemo u Berislavićevoj ulici 12 te na adresu u Novom Jelkovecu.
Zagrebačka policija postupa po dojavi.
