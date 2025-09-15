Obavijesti

News

Komentari 5
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

Dvojica nepoznatih muškaraca ušla su u automat klub u Draškovićevoj ulici u nedjelju oko 5:30, a onda je došlo do napada na zaštitara, potom i pucnjave, piše zagrebačka policija.

OBEĆAO JOJ 102.000 EURA Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...
Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...

Po njihovu ulasku, prišao im je zaštitar (34) kojeg su verbalno i fizički napali i srušili na tlo. Nakon toga su se udaljili. Kako je policija do sada utvrdila, zaštitar je iz vatrenog oružja ispalio hitac u zrak. Lakše je ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

MUŠKARAC ZAVRŠIO U BOLNICI Brzom akcijom riječki policajci spasili stranca iz mora. Izlazio s jedrilice i udario glavom u stup
Brzom akcijom riječki policajci spasili stranca iz mora. Izlazio s jedrilice i udario glavom u stup

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...
ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!
STRAVA

ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!

Kada je pobacila fetus od osam centimetara, doktori su joj rekli da ga baci u wc školjku ili kantu za smeće. Iz zadarske bolnice izjavili su da nisu zadobili prijavu o spomenutom incidentu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025