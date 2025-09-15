Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Dvojica nepoznatih muškaraca ušla su u automat klub u Draškovićevoj ulici u nedjelju oko 5:30, a onda je došlo do napada na zaštitara, potom i pucnjave, piše zagrebačka policija.

Po njihovu ulasku, prišao im je zaštitar (34) kojeg su verbalno i fizički napali i srušili na tlo. Nakon toga su se udaljili. Kako je policija do sada utvrdila, zaštitar je iz vatrenog oružja ispalio hitac u zrak. Lakše je ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.