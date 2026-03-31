'OVO JE PRIJETNJA'

Drama u Zagrebu: U udrugu stigla sumnjiva kuverta s prahom i porukom 'Neuro-toxin'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Zagrebu: U udrugu stigla sumnjiva kuverta s prahom i porukom 'Neuro-toxin'
Foto: PU osječko-baranjska

Policija i vojska intervenirale, utvrđeno da je riječ o izbjeljivaču – sumnja na zastrašivanje

Policijskim očevidom utvrđeno je da se u kuverti s prahom, poslanoj u ured Inicijative mladih za ljudska prava, nalazio izbjeljivač brašna, izvijestila je Inicijativa, dodajući kako se radi o pokušaju zastrašivanja. Kako je precizirala Inicijativa, odmah po dojavi o zaprimljenoj kuverti sa sumnjivim sadržajem, lokaciji su pristupili službenici Kriminalističke policije, a kasnije i postroj nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske vojske koji su u zaštitnoj opremi pregledali prostorije, kuvertu i supstancu, kao i zaposlenicu koja je kuvertu jutros otvorila te utvrdili da je prah iz kuverte izbjeljivač brašna.

Inicijativa ističe kako očekuje daljnje postupanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja te zahvaljuje policiji i vojsci na dosadašnjem brzom i profesionalnom postupanju.

U Inicijativi su ranije izvijestili da je njihov ured u zagrebačkoj Garićgradskoj ulici evakuiran nakon što je danas oko 10 sati zaprimljena kuverta u kojoj se nalazio papir s natpisom 'Neuro-toxin'.

Naglasili su da je kuverta sa sumnjivim sadržajem zaprimljena ususret razmjeni mladih iz Hrvatske i Srbije o VRO Oluja, a koju Inicijativa organizira krajem travnja, uz podršku Erasmus+ programa Europske unije, a što, kako navode, predstavlja prvi primjer strukturiranog dijaloga o ratu među mladima iz poslijeratne generacije.

Inicijativa je nadodala kako ostaje odlučna nastaviti svoj rad na pomirenju i promicanju pravde za zločine počinjene tijekom 1990-ih te ističe kako ih nikakve prijetnje niti zastrašivanja neće obeshrabriti.

Komentari 1
