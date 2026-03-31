SKANDAL U SPLITU Policajca udario šakom i slomio mu vilicu, sud divljaka pustio na slobodu!

Pijani 35 godišnjak šakom u glavu udario je 59-godišnjeg policajca van službe i teško ga ozlijedio. Policajac je prebačen u bolnicu s lomom vilice te je operiran. Napadač, kojem je kasnije izmjereno oko dva promilen, je uhićen. Sve je kulminiralo kad je policajac navodno reagirao jer je osumnjičeni dosađivao strankinjama u kafiću te je zatražio od njega da izađe van. Tada ga je ovaj udario, piše Dalmatinski portal.

U prijavi piše kako se policajac predstavio, no napadač se branio kako je bio pijan i da nije znao da je 59-godišnjak policajac.

Državno odvjetništvo tražilo je da se osumnjičenom odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no kako je neosuđivan, sudac ga je pustio da se brani sa slobode uz mjeru opreza koja se sastoji od redovnog javljanja policiji te zabrane kontaktiranja oštećenog.