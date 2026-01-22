Obavijesti

Drama u Zagrebu. Upali u indijsko veleposlanstvo. Sumnja se na opasne separatiste

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Društvene mreže

Upali su u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu i skinuli zastavu Indije te vrata išarali grafitom. Indijsko ministarstvo naglašava da su, prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori nepovredivi te da moraju biti adekvatno zaštićeni

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo incident u Zagrebu. Naime, nepoznati pojedinci su upali u zgradu indijskog veleposlanstva. Dodaju da se radi o antiindijskim elementima, a Hindustan Times navodi da su incident proizveli simpatizeri pokreta Khalistan koji se žele odvojiti od Indije i proglasiti samostalnu državu u Pundžabu. 

Nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete.

Indijske vlasti ističu kako su snažno reagirali prema hrvatskim institucijama, i to putem diplomatskih kanala u New Delhiju i u Zagrebu, uz zahtjev da se počinitelji pozovu na odgovornost za, kako se navodi, prijekorne i nezakonite postupke.

izbjegnuta tragedija VIDEO Strava na pisti! Kontejner završio u motoru aviona Air Indije: 'Mislili smo da je gotovo'
VIDEO Strava na pisti! Kontejner završio u motoru aviona Air Indije: 'Mislili smo da je gotovo'

U priopćenju se dodatno navodi da ovakav čin jasno ukazuje na karakter i motive onih koji stoje iza njih te se poručuje kako bi tijela za provedbu zakona, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje, trebala obratiti pažnju na takve aktivnosti.

