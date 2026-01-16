VIDEO Strava na pisti! Kontejner završio u motoru aviona Air Indije: 'Mislili smo da je gotovo'

Airbus A350, koji je letio za New York, vratio se u Delhi ubrzo nakon polijetanja u četvrtak, jer je Iran privremeno zatvorio svoj zračni prostor, prisilivši avioprijevoznike na preusmjeravanje letova. Nakon sigurnog slijetanja, zrakoplov je napustio pistu i krenuo prema parkirnom mjestu s putnicima kada je kontejner usisan u njegov desni motor. Vidljivost je u tom trenutku bila „ograničena“ zbog guste magle, priopćio je regulator, prenosi BBC.

Prema izvoru iz Air Indije, u zrakoplovu se nalazilo oko 240 putnika u trenutku incidenta. Točan broj članova posade nije poznat, ali se procjenjuje da ih je bilo između šest i osam.

Ministarstvo civilnog zrakoplovstva Indije navodi kako se događaj zbio u četvrtak oko 5:25 po lokalnom vremenu dok je avion rulao prema prostoru za prihvat i otpremu zrakoplova, gdje se obavlja ukrcaj, iskrcaj i opskrba gorivom.

Teretni kontejner je, prema priopćenju, slučajno pao s vozila za prijevoz tereta „na križanje rulnice“. Glasnogovornik Air Indije pojasnio je da je kontejner ispao nakon što je kotač otpao s prikolice koju je vuklo vozilo za prijevoz prtljage i tereta. Operater vozila primijetio je približavanje zrakoplova te se udaljio s preostalim teretom, ali je pali kontejner ostao na pisti.

- Međutim, kontejner koji je pao ostao je iza i motori su ga usisali u desni, takozvani broj 2 motor - naveli su iz Air Indije.

Direktorat za civilno zrakoplovstvo (DGCA) priopćio je da je metalni otpad naknadno uklonjen s rulnice, a oštećeni zrakoplov odvučen je i parkiran na određenu poziciju. Pokrenuta je detaljna istraga kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.

DGCA je na društvenoj mreži X objavio fotografije koje prikazuju oštećenja kućišta motora, lopatica ventilatora te rasuti otpad na rulnici.

Ovaj događaj dodatno povećava zabrinutost vezanu uz sigurnost na tlu u indijskim zračnim lukama, koje spadaju među najprometnije na svijetu. U lipnju prošle godine DGCA je upozorila na ozbiljne sigurnosne propuste na velikim indijskim aerodromima i među avioprijevoznicima, uključujući izblijedjele oznake na pisti, probleme u simulatorima, umor posada, nedovoljno održavanje i neovlašten ulazak u kokpit.

Air India je upozorila da bi prizemljenje A350 moglo dovesti do „potencijalnih poremećaja“ na pojedinim rutama. Prema agenciji Reuters, Air India u svom dugolinijskom prometu koristi šest Airbusa A350, uključujući letove za London i New York. Koje će linije biti pogođene, zasad nije poznato.