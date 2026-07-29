Drama u Zagrebu: Zapalio otirač ispred stana, uhitili su ga. Dvojica policajaca ozlijeđena

Zagrebački policajci uhitili su jutros oko 1,45 sati 22-godišnjaka koji je zapalio otirač ispred stana 56-godišnjaka u Štefanićeoj ulici, nakon čega su ugasili požar. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 22-godišnjak je došao ispred stana 56-godišnjaka koji se u njemu nalazio s još dvoje članova svoje obitelji, 21-godišnjakinjom i 24-godišnjakinjom.

Osumnjičeni je, navodi policija, oštetio prozor kako bi ušao u stan, a potom počeo lupati po vratima. Kada mu nisu otvorili vrata, on je zapalio otirač pa se požar proširio na ulazna vrata stana i dva bicikla u vlasništvu 56-godišnjaka.

Temeljem zaprimljene dojave, policajci su dolaskom na mjesto događaja zatekli i uhitili 22-godišnjaka, a nakon čega su ugasili požar. Tijekom gašenja požara obojica policajca su lakše ozlijeđena te im je liječnička pomoć pružena u službenim prostorijama.

U policiji kažu da je uhićeni muškarac priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a slijedi i očevid na mjestu događaja.