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POŽAR SE PROŠIRIO

Drama u Zagrebu: Zapalio otirač ispred stana, uhitili su ga. Dvojica policajaca ozlijeđena

Piše HINA,
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Drama u Zagrebu: Zapalio otirač ispred stana, uhitili su ga. Dvojica policajaca ozlijeđena
Foto: Google Maps
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U policiji kažu da je uhićeni muškarac priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a slijedi i očevid na mjestu događaja

Zagrebački policajci uhitili su jutros oko 1,45 sati 22-godišnjaka koji je zapalio otirač ispred stana 56-godišnjaka u Štefanićeoj ulici, nakon čega su ugasili požar. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 22-godišnjak je došao ispred stana 56-godišnjaka koji se u njemu nalazio s još dvoje članova svoje obitelji, 21-godišnjakinjom i 24-godišnjakinjom.

Osumnjičeni je, navodi policija, oštetio prozor kako bi ušao u stan, a potom počeo lupati po vratima. Kada mu nisu otvorili vrata, on je zapalio otirač pa se požar proširio na ulazna vrata stana i dva bicikla u vlasništvu 56-godišnjaka.

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Temeljem zaprimljene dojave, policajci su dolaskom na mjesto događaja zatekli i uhitili 22-godišnjaka, a nakon čega su ugasili požar. Tijekom gašenja požara obojica policajca su lakše ozlijeđena te im je liječnička pomoć pružena u službenim prostorijama.

U policiji kažu da je uhićeni muškarac priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a slijedi i očevid na mjestu događaja.

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