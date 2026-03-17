Drama u Zelini: Viličar pregazio kolegu, prevezen je u bolnicu

Prava drama odigrala se u ponedjeljak oko 11.40 sati na području Svetog Ivana Zeline, gdje je u krugu jedne tvrtke došlo do teške nesreće na radu. Kako se doznaje, 41-godišnji radnik upravljao je viličarom kada je naletio na 33-godišnjeg kolegu i pritom ga teško ozlijedio.

Ozlijeđenog radnika brzo su prevezli u KB Dubrava, gdje su liječnici utvrdili da je riječ o teškim ozljedama.

Što je točno dovelo do ove nesreće, utvrdit će se daljnjim očevidom, javlja policija.