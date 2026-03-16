Velika zapljena Carine: 52 kile duhana i tisuće cigareta u autu

Zagrebački carinici i policajci za nadzor granice zajedničkim su snagama proteklog vikenda zaustavili pokušaj ilegalne trgovine duhanskim proizvodima na području Zagreba. U subotu, 14. ožujka, presreli su automobil hrvatskih registracija u kojem su dvojica muškaraca prevozila veliku količinu robe bez trošarinskih markica Ministarstva financija.

Čim su otvorili vozilo, službenici su u prtljažniku i na stražnjem sjedalu uočili 110 PVC vrećica punih sitno rezanog duhana, ukupne mase 52 kilograma. Uz to, dvojac je u automobilu sakrio i 23.400 komada cigareta. Budući da roba nije imala propisane markice, odmah je postalo jasno da je riječ o ilegalnoj preprodaji.

Zbog ovog ulova, Služba za mobilne jedinice Zagreb podnosi kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Vozač i suputnik terete se za nedozvoljenu trgovinu, za što Kazneni zakon predviđa ozbiljne sankcije.

Osim zarađene kaznene prijave, šverceri su ostali bez automobila. Vlasnik vozila odbio je uplatiti trošarinski polog, pa mu je carina privremeno oduzela automobil kao mjeru osiguranja. No, tu troškovima nije kraj, država od njih solidarno potražuje čak 10.010,30 eura na ime neplaćenih trošarina.