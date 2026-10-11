Drama župnika Don Dantea iz Zagreba: 'Prijete mi mangupi, sad su ukrali i jastrebicu Lilly'

Jastrebica Harrison, odaziva se na ime Lilly, otuđena je u Voltinom iz župnog stana župnika u Crkvi Sv. Leopolda Mandića Ljubljanica - Voltino. Svećenik i mi župljani apeliramo na svakog tko uoči sumnjivo ponašanje. Tko ima bilo kakav trag neka se javi, apelirala je jedna župljanka u Facebook grupi Izgubljeni i nađeni ljubimci u Zagrebu.

- Pronađimo jastrebicu našem vlč. Željku. Uz sve nedaće još i ovo - dodala je. Bez jastrebice, prema objavi na društvenoj mreži, ostao je župnik Željko Lovrić, poznatiji kao Don Dante, koji je nedavno objavio da se do daljnjega povlači iz župničke službe.

Kao razlog naveo je ozbiljne prijetnje i fizičke napade kojima je, kako je rekao, izložen u posljednje vrijeme. Vlč. smo se javili porukom za više informacija, a upit o krađi ptice postavili smo i zagrebačkoj policiji. Odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.

- Zbog vlastite sigurnosti, ali i zbog mira ove župne zajednice, do daljnjega se moram povući i neću biti u mogućnosti djelovati kao vaš župnik - poručio je prije nekoliko dana Željko Lovrić.

Foto: Privatni album

Kako je naveo, odluku o povlačenju donio je u dogovoru s biskupom, a vjernike je odlučio osobno obavijestiti o svojem odsustvu. Priznao je da su ga događaji duboko potresli te da ga dodatno uznemiruje to što zasad ne zna tko stoji iza napada "mangupa" ni zašto je postao njihova meta.

- Kao vaš svećenik, ali prije svega kao čovjek od krvi i mesa, moram vam priznati svoju ljudsku slabost. Zbog svega što se dogodilo, duboko sam potresen i preplašen - napisao je.

Zagreb: Župnik Željko Lovrić i Stephan Lupino koji izlaže u pastoralnom centru | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Župljane je pozvao da ne dopuste da nemir prevlada u njihovoj zajednici te ih zamolio da ga imaju u svojim molitvama. Za vrijeme njegova odsustva mise i ostale vjerske obrede služit će svećenici dekanata, a o daljnjim odlukama biskupije vjernici će, poručio je, biti pravodobno obaviješteni.

- Do daljnjega vaš sam župnik kojem treba vaša molitva - zaključio je Don Dante, potpisavši se kao "vaš župnik i prijatelj onih na rubu".

Župnika Lovrića šira javnost upoznala je nakon gostovanja u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića. Bilo je to u travnju ove godine nakon što je spot za njegovu pjesmu “Ispovijed s asfalta”, prema pisanju Večernjeg lista, pogledalo milijun ljudi.

Pričao je kako je odrastao u brojnoj obitelji, uz majku koja je sama brinula o šestero djece, dok je otac radio u inozemstvu. Emotivnu prazninu iz djetinjstva, priznao je, nadomjestio je kroz vjeru, ponajviše zahvaljujući baki. Upravo je u tim ranim iskustvima započeo njegov odnos s Bogom.

Župu u Voltinu vodi 13 godina, a privrženost župljana pridobio je nekonvencionalnim pristupom i otvorenom komunikacijom. Organizira izložbe, koncerti i susreti, a nije neobično ni da na tim druženjima preuzme ulogu DJ-a. Osim pastoralnog rada, Lovrić se bavi slikarstvom, glazbom i pisanjem. U župnom stanu brine o životinjama, uključujući jastreba, iguanu i psa.

- Moj pas Dante je stalno uz mene, osim kad sam na misi - rekao je dodajući kako ga je upravo pas Dante inspirirao da uzme umjetničko ime Don Dante.