DRAMATIČAN VIDEO Francusku poharao tornado. Nosio drveća. Kuća se srušila na trudnicu

Tornado je protutnjao francuskim selom Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđeno 41 ljudi, a oštećene su stotine domova. Lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se njezina kuća urušila na nju, prenosi novinska agencija AFP.

Pokretanje videa... VIDEO Očevidac snimio tornado koji se nadvijao nad južnom Francuskom | Video: 24sata/reuters

Više od 120 pripadnika hitnih službi raspoređeno je na terenu nakon što su vjetrovi koji su dosezali 117 km/h u ponedjeljak otrgnuli krovove s kuća i oštetili procjenjuje se 300 domova.

Francuske vlasti izdale su narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u velikom dijelu jugozapada zemlje, koji je već pogođen prekidima u opskrbi električnom energijom i poremećajima u prometu. Ekstremni vremenski uvjeti ostavili su oko 2.800 kućanstava u 10 sela bez struje, navode dužnosnici.

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cœur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter qu’elle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026

Vlasti u departmanu Aude na jugozapadu Francuske otkazale su treću etapu biciklističke utrke Vuelta a España u tom području nakon što je tuča u francuskim Pirinejima prisilila vozače da potraže zaklon.

Snimke očevidaca iz te regije zabilježile su rotirajući vrtlog tornada koji se nadirao na horizontu iznad kuća i drveća. Fotografije iz malog sela Pomas, koje je bilo najteže pogođeno, prikazivale su iskorijenjena stabla, oštećene automobile i ruševine uništenih domova.

U međuvremenu je došlo do kašnjenja i otkazivanja letova u zračnim lukama u Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu te sjeverno u Parizu, izvijestio je ministar prometa Philippe Tabarot.

U prosjeku, Francuska godišnje doživi nekoliko desetaka tornada, prema podacima nacionalne meteorološke službe Météo-France.

Sve se to događa nakon ljetnih toplotnih valova i požara bez presedana u Europi, pri čemu je jugozapadna regija Francuske bila među najteže pogođenima, s izgorjelom površinom od 42.000 hektara u jednom od najvećih šumskih požara od Drugog svjetskog rata.