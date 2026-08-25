Više od 120 pripadnika hitnih službi raspoređeno je na terenu nakon što su vjetrovi koji su dosezali 117 km/h u ponedjeljak otrgnuli krovove s kuća i oštetili procjenjuje se 300 domova
DRAMATIČAN VIDEO Francusku poharao tornado. Nosio drveća. Kuća se srušila na trudnicu
Tornado je protutnjao francuskim selom Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđeno 41 ljudi, a oštećene su stotine domova. Lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se njezina kuća urušila na nju, prenosi novinska agencija AFP.
Pokretanje videa...
Više od 120 pripadnika hitnih službi raspoređeno je na terenu nakon što su vjetrovi koji su dosezali 117 km/h u ponedjeljak otrgnuli krovove s kuća i oštetili procjenjuje se 300 domova.
Francuske vlasti izdale su narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u velikom dijelu jugozapada zemlje, koji je već pogođen prekidima u opskrbi električnom energijom i poremećajima u prometu. Ekstremni vremenski uvjeti ostavili su oko 2.800 kućanstava u 10 sela bez struje, navode dužnosnici.
#Paumas, vidéo prise très proche voire au cœur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter qu’elle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9— Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026
Vlasti u departmanu Aude na jugozapadu Francuske otkazale su treću etapu biciklističke utrke Vuelta a España u tom području nakon što je tuča u francuskim Pirinejima prisilila vozače da potraže zaklon.
Snimke očevidaca iz te regije zabilježile su rotirajući vrtlog tornada koji se nadirao na horizontu iznad kuća i drveća. Fotografije iz malog sela Pomas, koje je bilo najteže pogođeno, prikazivale su iskorijenjena stabla, oštećene automobile i ruševine uništenih domova.
U međuvremenu je došlo do kašnjenja i otkazivanja letova u zračnim lukama u Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu te sjeverno u Parizu, izvijestio je ministar prometa Philippe Tabarot.
U prosjeku, Francuska godišnje doživi nekoliko desetaka tornada, prema podacima nacionalne meteorološke službe Météo-France.
Sve se to događa nakon ljetnih toplotnih valova i požara bez presedana u Europi, pri čemu je jugozapadna regija Francuske bila među najteže pogođenima, s izgorjelom površinom od 42.000 hektara u jednom od najvećih šumskih požara od Drugog svjetskog rata.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+