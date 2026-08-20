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KOD KOELNA

Tornado poharao Njemačku. Drvo palo na ženu, preminula je

Piše HINA,
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Tornado poharao Njemačku. Drvo palo na ženu, preminula je
Foto: Facebook
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Starija je žena, 58-godišnjakinja, umrla na mjestu događaja, rekao je glasnogovornik policije, dok je 47-godišnjakinja prevezena u bolnicu s teškim ozljedama

Jedna je žena poginula, a druga je teško ozlijeđena nakon što je na njih palo drvo tijekom jakih oluja koje su dovele i do velike štete u dijelovima Njemačke tijekom noći, priopćila je policija.

Dvije žene u dobi od 58 i 47 godina zajedno su šetale u Waldorfu u zapadnoj saveznoj državi Porajnje-Falačka, oko 50 kilometara južno od Koelna. Kada se oluja približila, potražile su sklonište pod sjenicom.

Oluja je iščupala obližnje drvo i srušila ga, pogodivši obje žene.

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Starija je žena, 58-godišnjakinja, umrla na mjestu događaja, rekao je glasnogovornik policije, dok je 47-godišnjakinja prevezena u bolnicu s teškim ozljedama.

Oluje su oštetile desetke kuća i rušile drveće u dijelovima zapadne i središnje Njemačke.

Oko 60 kuća oštećeno je u Wetzlaru u saveznoj državi Hessenu, priopćila je vatrogasna služba, dok se u nekoliko kuća u obližnjem Solmsu više ne može boraviti. Policija je rekla da je moguće da je do toga doveo zračni vrtlog.

Hitne intervencije povezane s vremenskim uvjetima također su prijavljene u saveznim državama Thueringenu, Brandenburgu i Bavarskoj. Policija u Bavarskoj izjavila je da su pala stabla oštetila nekoliko vozila, ali nije bilo ozlijeđenih.

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