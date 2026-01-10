Dramatična snimka iz zadarskog kanala: Tornadična pijavica!

Impresivna snimka stiže iz zadarskog kanala. Snimljena je s katamarana Jadrolinije u petak poslijepodne i na njoj se vidi kako se stvara velika tornadična pijavica.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 01:53 Katamaran i pijavica | Video: 24sata

Ovakve snimke tornadične pijavice izuzetno su rijetke u Hrvatskoj. Zadnja koja je zabilježena bila je 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu.

Foto: 24sata

Ova je snimljena kako prelazi preko vrha otoka Ugljana i dalje nastavlja kroz zadarski kanal.