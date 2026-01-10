Ovakve snimke tornadičnih pijavica izuzetno su rijetke u Hrvatskoj. Zadnja koja je zabilježena bila je 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu
NEVJEROJATNO
Dramatična snimka iz zadarskog kanala: Tornadična pijavica!
Čitanje članka: < 1 min
Impresivna snimka stiže iz zadarskog kanala. Snimljena je s katamarana Jadrolinije u petak poslijepodne i na njoj se vidi kako se stvara velika tornadična pijavica.
Pogledajte video
Pokretanje videa...
Ovakve snimke tornadične pijavice izuzetno su rijetke u Hrvatskoj. Zadnja koja je zabilježena bila je 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu.
Ova je snimljena kako prelazi preko vrha otoka Ugljana i dalje nastavlja kroz zadarski kanal.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku