Dramatična snimka iz zadarskog kanala: Tornadična pijavica!

Ovakve snimke tornadičnih pijavica izuzetno su rijetke u Hrvatskoj. Zadnja koja je zabilježena bila je 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu

Impresivna snimka stiže iz zadarskog kanala. Snimljena je s katamarana Jadrolinije u petak poslijepodne i na njoj se vidi kako se stvara velika tornadična pijavica.

Ovakve snimke tornadične pijavice izuzetno su rijetke u Hrvatskoj. Zadnja koja je zabilježena bila je 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu.

Ova je snimljena kako prelazi preko vrha otoka Ugljana i dalje nastavlja kroz zadarski kanal. 

