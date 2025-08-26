DRAMATIČNA SNIMKA Provalio u ZET-ov bus i htio ga ukrasti! Spriječili ga vozač i građanin

Kako su za 24sata potvrdili iz ZET-a, sinoć iza 22 sata na Savskom mostu vozač je spriječio krađu autobusa, a pri tome ga je fizički napao nepoznati počinitelj.

- Do napada je došlo nakon što je jedan sugrađanin upozorio vozača da netko pokušava provaliti u autobus linije 133. Dolaskom do vozila, vozač je uočio nepoznatog muškarca koji je već provalio u autobus i sjedio za upravljačem, nakon čega je došlo do naguravanja i fizičkog napada na našeg vozača - rekli su nam iz ZET-a.

Dodaju da je vozaču ubrzo u pomoć došao jedan sugrađanin koji je napadača oborio na pod i spriječio daljnji sukob.

- Nažalost, do dolaska policije napadač je pobjegao s mjesta događaja. Sugrađaninu koji je pritekao našem vozaču u pomoć upućujemo iskrenu zahvalu, a nadamo se kako će policija uhvatiti počinitelja - govore iz ZET-a.

Ističu i kako su zgroženi događajem jer je riječ o još jednom od niza fizičkih napada na njihove djelatnike.

- Nadamo se da će počinitelj biti brzo uhvaćen te da će mu uslijediti najoštrije sankcije, kao upozorenje i drugim potencijalnim nasilnicima - zaključili su iz ZET-a.

Kontaktirali smo i zagrebačku policiju o ovome, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.