Komentari
DRAMATIČNA SNIMKA Provalio u ZET-ov bus i htio ga ukrasti! Spriječili ga vozač i građanin

Piše Luka Safundžić,
Piše Luka Safundžić
Foto: Čitatelj 24sata

Nepoznati muškarac nije uspio ukrasti autobus - u tome ga je spriječio vozač ZET-a....

Kako su za 24sata potvrdili iz ZET-a, sinoć iza 22 sata na Savskom mostu vozač je spriječio krađu autobusa, a pri tome ga je fizički napao nepoznati počinitelj.

- Do napada je došlo nakon što je jedan sugrađanin upozorio vozača da netko pokušava provaliti u autobus linije 133. Dolaskom do vozila, vozač je uočio nepoznatog muškarca koji je već provalio u autobus i sjedio za upravljačem, nakon čega je došlo do naguravanja i fizičkog napada na našeg vozača - rekli su nam iz ZET-a. 

Napad na vozača ZET autobusa 00:30
Napad na vozača ZET autobusa | Video: čitatelj/24sata

Dodaju da je vozaču ubrzo u pomoć došao jedan sugrađanin koji je napadača oborio na pod i spriječio daljnji sukob. 

- Nažalost, do dolaska policije napadač je pobjegao s mjesta događaja. Sugrađaninu koji je pritekao našem vozaču u pomoć upućujemo iskrenu zahvalu, a nadamo se kako će policija uhvatiti počinitelja - govore iz ZET-a. 

Ističu i kako su zgroženi događajem jer je riječ o još jednom od niza fizičkih napada na njihove djelatnike. 

- Nadamo se da će počinitelj biti brzo uhvaćen te da će mu uslijediti najoštrije sankcije, kao upozorenje i drugim potencijalnim nasilnicima - zaključili su iz ZET-a. 

Kontaktirali smo i zagrebačku policiju o ovome, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

