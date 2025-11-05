Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse! Pogledajte što su im uništili u samo mjesec dana!

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) objavila je snimke koje prikazuju djelovanje njihove elitne specijalne jedinice "Alfa" u uništavanju ruskih trupa i opreme na području Pokrovska, u Donjeckoj oblasti. Prema izvješću Službe sigurnosti Ukrajine samo u posljednjih mjesec dana borci "Alfe" eliminirali su više od 1500 ruskih vojnika.

Pogledajte video

Pojačane operacije na ključnom bojištu

SBU navodi kako njihovi borci provode kontinuirane borbene operacije na pokrovskom pravcu, jednom od najaktivnijih dijelova bojišta. Zbog zaoštravanja situacije na ovom sektoru, broj pripadnika jedinice "Alfa" značajno je povećan kako bi se suprotstavili pojačanim ruskim napadima.

Osim uništavanja ljudstva, ukrajinske snage ciljale su i ključnu rusku vojnu tehniku. Pogođeno je 39 topničkih sustava, uključujući i višecijevne raketne bacače, koje su ruske snage koristile za gađanje Pokrovska i okolnih naselja.

Stvaranje koridora za dronove i udari iza neprijateljskih linija

Kako bi se stvorili sigurni koridori za uspješne napade bespilotnim letjelicama, pripadnici SBU-a uništili su 18 ruskih sustava protuzračne obrane i elektroničkog ratovanja.

Time je značajno smanjena sposobnost ruskih snaga da se obrane od preciznih udara dronovima.

Uz to, jedinica "Alfa" provela je niz specijalnih operacija duboko iza ruskih linija. Kao rezultat tih upada, uništena su tri velika skladišta goriva i streljiva, čime je nanesen ozbiljan udarac ruskoj logistici.

U napadima je korišten cjelokupni arsenal protuoklopnog naoružanja i bespilotnih sustava.

Evo što su sve uništili Rusima

U priopćenju SBU-a detaljno su navedeni gubici koje su ruske snage pretrpjele u posljednjih mjesec dana na ovom području:

"Ukupno, u posljednjih mjesec dana na pokrovskom pravcu, specijalne snage 'Alfe' uništile su:

* više od 1500 ruskih okupatora

* 20 tenkova

* 62 borbena oklopna vozila

* 39 topničkih sustava i višecijevnih raketnih bacača

* 10 sustava protuzračne obrane

* 8 sustava za elektroničko ratovanje

* 532 vozila

* 592 neprijateljska položaja i utvrde

* 2 skladišta streljiva i 1 skladište goriva.

Svi udari na neprijateljske ciljeve imaju video potvrdu."

Ove operacije dio su šireg napora ukrajinskih snaga da zaustave rusko napredovanje, o čemu je izvijestila i Ukrainska Pravda. Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine (GUR) potvrdila je 4. studenog da se specijalne operacije u Pokrovsku nastavljaju, s ciljem sprječavanja Rusa da prošire vatrenu kontrolu nad logističkim rutama.

Glavni zapovjednik Oleksandr Sirski je 1. studenog izjavio da ne postoji okruženje ili blokada Pokrovska i Mirnohrada, već da je u tijeku sveobuhvatna operacija za uništavanje i potiskivanje ruskih snaga. Nekoliko dana kasnije, Sirski je pojasnio kako je cilj ukrajinskih snaga prisiliti Ruse da rasprše svoje trupe i tako spriječe koncentraciju njihovih glavnih napora oko Pokrovska.

Borbe na pokrovskom pravcu ostaju jedne od najintenzivnijih na cijelom bojištu, a ukrajinske specijalne snage igraju ključnu ulogu u usporavanju ruskog napredovanja i nanošenju značajnih gubitaka.

