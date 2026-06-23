Obavijesti

News

Komentari 0
BUKTINJA

DRAMATIČNE FOTKE U Đurđevcu se zapalila stambena zgrada!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMATIČNE FOTKE U Đurđevcu se zapalila stambena zgrada!
2
Foto: Čitatelj 24sata

Iz JVP Đurđevac kratko su nam potvrdili da je bio požar na zgradi, a više informacija nije nam poznato

Požar na stambenoj zgradi u Đurđevcu izbio je u utorak oko 15.30 sati. Kako se vidi prema slikama koje je poslao čitatelj, gorio je cijeli gornji dio zgrade, a iznad Đurđevca se vidio gust, crn dim.

SEKS SKANDAL U ŠKOLI Profesorica (25) spavala je s učenicima, govorila da voli da je dave i bičuju. Oni je ucjenjivali
Profesorica (25) spavala je s učenicima, govorila da voli da je dave i bičuju. Oni je ucjenjivali
Foto: Čitatelj 24sata

Iz JVP Đurđevac kratko su nam potvrdili da je bio požar na zgradi, a više informacija nam nije poznato.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!
MISTERIJ RALJA

Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!

Zaključak rada objavljenog danas u međunarodnom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je surađivalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, trebao bi okončati veliku polemiku
DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao
OTKRILI NA SUDU

DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao

Dječak je tijekom postupka ispričao da je dva ili tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i počeo planirati napad. Za radnim stolom napisao je popis djece i nacrtao skicu škole. Taj je papir držao u ladici...
Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'
11 slučajeva

Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'

Stručnjaci ističu da su susreti s velikim morskim psima danas znatno rjeđi nego prije nekoliko desetljeća. Razlog tome su promjene u migracijama tuna, njihovog prirodnog plijena, kao i smanjenje brojnosti zbog izlova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026