DRAMATIČNE FOTKE U Đurđevcu se zapalila stambena zgrada!

Požar na stambenoj zgradi u Đurđevcu izbio je u utorak oko 15.30 sati. Kako se vidi prema slikama koje je poslao čitatelj, gorio je cijeli gornji dio zgrade, a iznad Đurđevca se vidio gust, crn dim.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz JVP Đurđevac kratko su nam potvrdili da je bio požar na zgradi, a više informacija nam nije poznato.