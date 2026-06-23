Iz JVP Đurđevac kratko su nam potvrdili da je bio požar na zgradi, a više informacija nije nam poznato
BUKTINJA
DRAMATIČNE FOTKE U Đurđevcu se zapalila stambena zgrada!
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Požar na stambenoj zgradi u Đurđevcu izbio je u utorak oko 15.30 sati. Kako se vidi prema slikama koje je poslao čitatelj, gorio je cijeli gornji dio zgrade, a iznad Đurđevca se vidio gust, crn dim.
Iz JVP Đurđevac kratko su nam potvrdili da je bio požar na zgradi, a više informacija nam nije poznato.
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