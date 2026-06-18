Rusija raketama napala Kijev

Rusija je lansirala nekoliko raketa na ciljeve u Ukrajini, uključujući glavni grad Kijev, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u četvrtak. "Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama", rekao je čelnik vojne uprave KijevaTimur Tkačenko na Telegramu. Nekoliko eksplozija čulo se u središtu Kijeva, izvijestio je dopisnik dpa. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su najmanje dvije rakete išle prema Kijevu, dok je jedna bila usmjerena na središnju Poltavsku regiju.

Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine.