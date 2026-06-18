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NOĆNI NAPADI

Rusija raketama napala Kijev

Piše HINA,
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Rusija raketama napala Kijev
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Ukrajinski dužnosnici izvijestili su o više eksplozija u glavnom gradu, dok su rakete bile usmjerene i prema Poltavskoj regiji.

Rusija je lansirala nekoliko raketa na ciljeve u Ukrajini, uključujući glavni grad Kijev, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u četvrtak. "Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama", rekao je čelnik vojne uprave KijevaTimur Tkačenko na Telegramu. Nekoliko eksplozija čulo se u središtu Kijeva, izvijestio je dopisnik dpa. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su najmanje dvije rakete išle prema Kijevu, dok je jedna bila usmjerena na središnju Poltavsku regiju.

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