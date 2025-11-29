Obavijesti

VOJNA OPERACIJA

Ukrajinci objavili snimke: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova...'

Ukrajinci objavili snimke: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova...'
Ukrajina je na Crnom moru pomorskim dronovima pogodila dva tankera koje je koristila Rusija za izvoz nafte, izbjegavajući zapadne sankcije, rekao je u subotu dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe SBU

Zajedničku operaciju protiv brodova tzv. "flote u sjeni" izveli su SBU i ukrajinska mornarica, rekao je neimenovani dužnosnik.

Turske vlasti obavile su da su u petak u blizini Bospora pogođena dva tankera. Na brodovima je izbio požar i pokrenuta je spasilačka akcija.

Dužnosnik SBU-a rekao je da su oba tankera, Kairos i Virat, bila prazna i na putu u luku u Novosirijsku.

"Video snimke pokazuju da su oba tankera, nakon što su pogođeni, pretrpjela kritičnu štetu i da su neupotrebljiva. To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte", rekao je dužnosnik. Nije rečeno kada su napadi izvedeni.

Ukrajina je dosljedno pozivala na strože međunarodne mjere za rusku "flotu u sjeni", za koju tvrdi da pomaže Moskvi izvoziti ogromne količine nafte i financirati rat u Ukrajini unatoč zapadnim sankcijama.

Mađarski premijer Viktor Orban iznio je kontroverznu viziju za ukrajinsku budućnost, sugerirajući da bi nakon rata trebala prije svega biti tampon-država između Rusije i NATO-a
Najmanje je dvoje ljudi poginulo, a 15 drugih, uključujući dijete, ranjeno je u noćnim ruskim zračnim napadima na Kijev, izvijestili su ukrajinski mediji rano u subotu, pozivajući se na lokalne vlasti
Najmanje je dvoje mrtvih, a još je 13 ranjenih u žestokom napadu ruskih dronova i hipersoničnih raketa na Kijev. Rusi su gađali stambene zgrade, a gradom su kroz noć odjekivale detonacije.

