NOVI RUSKI NAPADI

Pola milijuna ljudi bez struje u Kijevu, dvoje ljudi je poginulo

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Najmanje je dvoje ljudi poginulo, a 15 drugih, uključujući dijete, ranjeno je u noćnim ruskim zračnim napadima na Kijev, izvijestili su ukrajinski mediji rano u subotu, pozivajući se na lokalne vlasti

Napad je uključivao rakete i dronove, oštetivši nekoliko stambenih zgrada u različitim okruzima. Eksplozije i ostaci dronova koji su pali izazvali su požare. Načelnik kijevske vojne uprave, Timur Tkačenko rekao je da je u subotu bilo napada na šest lokacija, a pogođene su stambene zgrade i drugi stambeni objekti u gradu od 3 milijuna stanovnika. Vojna uprava objavila je da je tijelo jednog stanovnika izvučeno iz ruševina stambene zgrade koja je zapaljena. Iz iste zgrade spašeno je i dijete.

To je bio drugi napad na ukrajinski glavni grad u četiri dana.

Prema izvješćima, zračna uzbuna aktivirana je i u drugim dijelovima zemlje.

Kijev je česta meta ruskih zračnih napada.

Aftermath of a Russian missile and drone attack, in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack, in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack, in Kyiv
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
PROTIVI SE ČLANSTVU Mađarski ministar: Ukrajina bi u EU donijela samo rat i mafiju
Mađarski ministar: Ukrajina bi u EU donijela samo rat i mafiju

Ranije ovog tjedna, napadi balističkim i krstarećim raketama, nadzvučnim oružjem i dronovima ubili su sedam ljudi, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Ukrajinsko ministarstvo energetike opisalo je ruske napade kao "masovni kombinirani napad" na energetsku infrastrukturu zemlje.

Ukrajina se brani od ruske invazije od veljače 2022., uz značajnu podršku zapadnih saveznika.

Ruske snage često noću gađaju ukrajinske gradove raketama, jedrećim bombama i dronovima.

U tijeku su intenzivni razgovori Ukrajine, europskih partnera i Sjedinjenih Država o obrisima mogućeg mirovnog sporazuma.

Ostaje nejasno kako bi mogao izgledati trajni kompromis između Ukrajine i Rusije.

