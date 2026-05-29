Dramatični apel riječkog azila: 'Dogodila se nova tragedija'

Zadnje dane smo malo manje aktivni na Facebooku i žao nam je zbog toga. Iako se situacija sa psima s Učke još nije riješila, još je 17 duša koje traže svoje zauvijek, nova tragedija je stigla, objavili su iz Azila za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka". Nakon što su zbrinuli veći dio pasa pronađenih u kući strave na Učkoj, ne prestaju im dolaziti nove izmučene i ozlijeđene životinje. Ovog puta u azil su prihvatili 12 pasa iz okolice Senja, među kojima su i četiri štenca.

- Stiglo je njih dvanaest, četiri štenca, dvije mame i još 6 pasa. Nisu ni u kakvom stanju. Malo štene s ranom na glavi, mama puna rana, kost i koža, jedan je dečko u stacionaru... Svi redom prestrašeni i izgubljeni - objavili su.

Dodaju i da im je drago da su uspjeli pokrenuti stvari, da ljudi prijavljuju, da institucije, ili barem dio njih, odrađuju svoj posao.

- Hvala vam. Niti jedna životinja ne zaslužuje ovo. Nitko ne bi smio patiti iza zatvorenih vrata. Nama ovo nije prvi put, nije ni zadnji. Gotovo je svakodnevno. Kada dođu, pitanje je samo koliko su loše. Jedino što nas tješi je što znamo da su sada spašeni i da od sada će biti dobro - rekli su.

Ističu i kako je strašna spoznaja da oko nas žive takvi 'ljudi'.

- Mi smo slomljeni, iznutra i izvana. Gledati njihovu patnju svaki dan, gledati ih stisnute, prestrašene, izgubljene, a opet s tim očima punina nade... I kamen bi proplakao - rekli su.

Dodali su i da im se svakodnevno prijeti, pokušava zastrašiti, blati.

- Često i oni koji bi nas trebali štititi. Provaljuje nam se u azil, kradu nam se psi..

Hvala vam svima što ste uz nas, što nam ne dozvoljavate da odustanemo. Bez vas ništa od ovog ne bi bilo moguće.

Otvorite vrata svoga doma za naše njuškice, oni će ga ispuniti ljubavlju i toplinom. Pratite nas i dalje, naših 17 Uckara još uvijek traže domove za zauvijek. Ovih 12 napaćenih, traže i privremene smještaje. Jednom malom stvari za vas, možete spasiti nečiji svijet - rekli su.