KAD SE MALE RUKE SLOŽE...

Veliko srce učenika iz Marčane! Uštedjeli su novac i kupili hranu za zlostavljane pse s Učke...

Piše Dijana Marić,
24sata Pula: Učenici OŠ Marčana od džeparca kupili hranu za pse spašene iz šokantnih uvjeta u okolici Rijeke | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Učenici od 5. do 8. razreda Osnovne škole Marčana u Istri ostali su šokirani vijestima o 47 pasa koje su na imanju držali gladne i bolesne. Odvajali su novac od marende i kupili pomoć

Htjeli smo pomoći jadnim psima koji su u teškom stanju pronađeni kod Rijeke. Zato nam nije bio problem odvojiti novac od džeparca ili marende i kupiti potrebnu medicinsku hranu, dezinfekcijska sredstva, dekice i još toga da pomognemo tim psima. Kada smo pročitali na internetu tu šokantnu istinu nismo mogli vjerovati da se to događa kod nas. Takve stvari gledamo u nekim strašnim filmovima, kazali su učenici od 5. do 8. razreda OŠ Marčana.

Oni su sa profesorima stigli u Pulu, kod veterinarske Andree Faggian Matić koja već danima prikuplja iskključivo medicinsku hranu, lijekove, dezinfekcijska sredstva, dekice, prostirke za pse i novčane donacije za pomoć psima. U samo par dana od njezine objave na društvenim mrežama kod nje u ambulantu stiglo je preko 500 kilograma medicinske hrane, na desetke deka i prostirki i svega što smatra da treba 47 pasa, koje je par držao bez hrane i vode te zatvorene u kući i dvorištu. Pronađeni su izgladnjeli, prepuni rana i ožiljaka, neki s ozbiljnim zdravstvenim problemima nastalih zbog dugotrajnog zanemarivanja.

- Zaista sam oduševljena kompletnim odazivom ljudi, tvrtki, djece, učenika koji svakoga dana donose u moj prostor sve što treba tim jadnim psima. Javili su mi se učenici OŠ Marčana i zaista sam dirnuta njihvom reakcijom. Odvojili su novac od marendi i džeparca i odlučili pomoći. Zaista vrijedi ona izreka: "kad se male ruke slože, sve se može". U današnje vrijeme gotovo nitko za nikoga nema empatije, a djeca su dokaz da postoji netko tko ruši te tvrdnje. Oni su kroz predmet građanski odgoj slušali i razgovarali o toj tragediji. Djeca su odmah odlučila da žele biti dijelom one ljepše strane u svemu tome. Odlučili su pomoći koliko i kako mogu. Do sada smo ukupno prikupili preko 500 kilograma hrane i uskoro krećemo za Rijeku predati donacije. Novčana sredstva koja su se prikupila, preko 600 eura već je uplaćeno na račun udruge na Viškovu - kazala je veterinarka Andrea.

24sata Pula: Učenici OŠ Marčana od džeparca kupili hranu za pse spašene iz šokantnih uvjeta u okolici Rijeke | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dodala je da je puno tih pasa već udomljeno. Neki su, kazala je, na privremenom, a drugi dio na trajnom udomiteljstvu. Učiteljica talijanskog jezika OŠ Marčana, koja je zajedno s profesorom povijesti Vedranom Leutarom dovela učenike u Pulu, kazala je da se kroz građanski odgoj u školi govori o pomaganju i volontiranju.

24sata Pula: Učenici OŠ Marčana od džeparca kupili hranu za pse spašene iz šokantnih uvjeta u okolici Rijeke | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Djeca su odvojila od džeparca da bi pomogli. Cilj je kroz građanski odgoj razvijati kod djece osjećaj za druge i da danas-sutra počnu razmišljati da dio svoga vremena mogu iskoristiti možda i za pomaganje potrebitima - kazali su profesori. A učenice 5. razreda, Letizia Antičić Lović i Mia Komparić, čim su vidjele vijest o pronađenim psima u šokantnim uvjetima svladale su ih emocije.

- Šokirale smo se. Obje imamo kućne ljubimce kod kuće i ne možemo vjerovati da netko može pustiti svoje ljubimce gladne i bolesne. Odmah smo htjele nekako pomoći i zajedno s drugim učenicima skupili smo novac i krenule u akciju. Nadamo se da će svi ti psi naći bolje mjesto za život i da se više nikada ništa slično neće dogovoditi - kazale su učenice na kraju.

