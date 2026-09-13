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BRODOVI SPAŠAVALI LJUDE

DRAMATIČNI DETALJI Kako su evakuirali 700 ljudi na Braču. U akciji sudjelovali i vojni brodovi

Piše Luka Safundžić,
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DRAMATIČNI DETALJI Kako su evakuirali 700 ljudi na Braču. U akciji sudjelovali i vojni brodovi
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Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture
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Službenici triju ispostava splitske Kapetanije nakon uspješno izvršenih evakuacijskih aktivnosti, spasilačkim su brodicama pod reflektorima nastavili temeljito pretraživanje, rekli su...

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), u suradnji sa Lučkom kapetanijom Split koordinirala je spasilačke aktivnosti sa svim angažiranim jedinicama, u cilju spašavanja što većeg broja ljudi iz pogibeljnih situacija na moru te evakuacijom osoba sa obale u bijegu pred vatrenom stihijom, iz šireg područja Milne, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

Dodaju kako su spasilačke aktivnosti krenule sinoć u 21:56, slijedom niza dojava o većem broju ljudi na zapadnoj strani otoka Brača, odakle su se pokušavali spasiti pred požarnom stihijom, koja je u večernjim satima prijetila zahvatiti šire područje Milne.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture
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- U koordinaciji MRCC Rijeka i Lučke kapetanije Split u spašavanju ljudi iz pogibeljnih situacija u moru, kao i evakuacijskim aktivnostima angažirano je ukupno 4 spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije, odnosno pripadajućih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, 3 plovila Postaje pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split) 1 brod i 2 brodice iz sastava Obalne straže RH (OSRH), 2 tegljača tvrtke Brodospas d.d., 2 peljarske brodice, nekoliko brodica Hrvatske gorske službe spašavanja, 2 turistička broda, u vlasništvu domaćih tvrtki te brojne privatne brodice - rekli su iz Ministarstva. 

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Dodaju da je prije isplovljavanja prema evakuacijskim mjestima iz splitske Kapetanije u koordinaciji sa Zavodom za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije dogovoren ukrcaj zdravstvenih djelatnika na spasilačke brodice, u slučaju potrebe zdravstvenog zbrinjavanja spašenih.

- Zbog pojačanog priljeva ljudi u bijegu pred požarnom stihijom na zahtjev Lučke kapetanije Split noćas, 13. rujna u 00.30 sati iz sastava OSRH angažiran je brod 'Omiš', na kojemu je organiziran prihvat i daljnje zbrinjavanje osoba evakuiranih morskim putem iz uvala Osibova, u koji svrhu su angažirana i dva brza broda klase Modrulj - reklo je Ministarstvo. 

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Dodaju da je prema preliminarnoj procjeni Lučke kapetanije Split, od trenutka dojave o značajnoj požarnoj opasnosti u pogibeljnim situacijama nalazilo se oko 200 osoba, uključujući djecu, starije i nemoćne, od kojih je 185 ukrcano i prevezeno spasilačkim brodicama iz sastava LK Split odnosno, pripadajućih ispostava. Tijekom noći do jutros u 04.00 sata iz LK Split u MRCC Rijeka javili su kako je angažiranim turističkim brodovima evakuirano ukupno 500 osoba.

- Službenici triju ispostava splitske Kapetanije nakon uspješno izvršenih evakuacijskih aktivnosti, spasilačkim su brodicama pod reflektorima nastavili temeljito pretraživanje uz opožareni priobalni dio otoka Brača i šire.

Koordinirane spasilačke aktivnosti provodit će se punim intenzitetom do okončanja neposredne opasnosti za ljude, u području zahvaćenom požarom na otoku Braču, dok se informacije o svim spasilačkim aktivnostima redovito komuniciraju Županijskom dojavnom centru ŽC112 Split i prema PPAP Split - zaključili su iz Ministarstva. 
 

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