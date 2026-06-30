Dramatični prizori na Čiovu, veliki požar izbio nakon oluje

Požar je izbio na otoku Čiovu u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena. Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara, niti kolika je površina zahvaćena. Na terenu su vatrogasne službe, piše Dalmacija Danas.

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Požaru je, podsjetimo, prethodila jaka tuča, grmljavina i kiša, a nevrijeme je zahvatilo splitsku okolicu.