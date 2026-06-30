Obavijesti

News

Komentari 0
VATROGASCI NA TERENU

Dramatični prizori na Čiovu, veliki požar izbio nakon oluje

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Dramatični prizori na Čiovu, veliki požar izbio nakon oluje
5
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Požaru je, podsjetimo, prethodila jaka tuča, grmljavina i kiša, a nevrijeme je zahvatilo splitsku okolicu

Požar je izbio na otoku Čiovu u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena. Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara, niti kolika je površina zahvaćena. Na terenu su vatrogasne službe, piše Dalmacija Danas.

DRAMATIČNO VRIJEME UŽIVO Meteo kaos u Dalmaciji. Padali rekordi, stigla jaka oluja i tuča. Na Čiovu izbio požar
UŽIVO Meteo kaos u Dalmaciji. Padali rekordi, stigla jaka oluja i tuča. Na Čiovu izbio požar
Foto: Čitatelj 24sata

Požaru je, podsjetimo, prethodila jaka tuča, grmljavina i kiša, a nevrijeme je zahvatilo splitsku okolicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'

Obraćanje dolazi nakon novog verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji se rasplamsao zbog neslaganja oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.
Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'
STRAVA

Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'

Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba,  tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe
Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot
SLOŽIO LISTU HITOVA

Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot

Zastupnik Domovinskog pokreta od ranije je poznat po izvođenju ustaških pjesama. Snimanje kako je najavio novog albuma kreće u kolovozu. Ranije je kažnjen s 700 eura zbog stihova 'U Madridu grobnica od zlata...'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026