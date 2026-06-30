Požaru je, podsjetimo, prethodila jaka tuča, grmljavina i kiša, a nevrijeme je zahvatilo splitsku okolicu
VATROGASCI NA TERENU
Dramatični prizori na Čiovu, veliki požar izbio nakon oluje
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Požar je izbio na otoku Čiovu u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena. Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara, niti kolika je površina zahvaćena. Na terenu su vatrogasne službe, piše Dalmacija Danas.
Požaru je, podsjetimo, prethodila jaka tuča, grmljavina i kiša, a nevrijeme je zahvatilo splitsku okolicu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku