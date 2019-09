Drastičan pad temperature: Za vikend pripremite duge rukave!

Sve do nedjelje očekuje nas znatno hladnije vrijeme i niže temperature. Prevladavat će sunčano i vedro vrijeme, ali bit će osjetno svježije nego početkom tjedna.

Pad temperature će se najviše osjetiti u sjevernijim krajevima Hrvatske. U nekim mjestima u usporedbi s utorkom i srijedom temperatura je pala i za više od 10 stupnjeva.

U petak će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčano, čak i vedro, ujutro uz mogućnost mjestimične magle, uglavnom u Posavini. Jutarnja svježina ne bi smjela iznenaditi, a pri tlu ponegdje moguć slab mraz. Najviša poslijepodnevna temperatura bit će uglavnom 17 i 18 °C.



Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj, uz također sunčano vrijeme, gdjekad čak i vedro, ujutro samo ponegdje s kratkotrajnom maglom. Naravno, i svježinom, uz koju je mjestimice pri tlu moguć i slab mraz.



Mraz je pri tlu najvjerojatniji u Gorskome kotaru i Lici, po čijim kotlinama može biti i kratkotrajne magle. Na sjevernom Jadranu će promet i dalje biti otežan zbog bure, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16 °C, u unutrašnjosti Istre od 7 do 10 °C, a u gorju od 1 do 6 °C. Najviša poslijepodnevna od 20 do 24 °C, u gorju 14 do 16 °C.



Na Jadranu će još i u subotu ujutro ponegdje puhati jaka bura, osobito podno Velebita. U nedjelju slijedi slabo do umjereno jugo, s njim i naoblačenje, do večeri već ponegdje i kiša, a u još vjetroviti i oblačniji ponedjeljak i izraženiji pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom dijelu, zatim i drugdje. U nastavku novoga tjedna vjerojatno će biti promjenljivo i relativno toplo, ali manje vjetrovito nego u ponedjeljak, prognozira Zoran Vakula, piše HRT.

I u Dalmaciji su se temperature sinoć kasno poslijepodne i jutros dosta spustile. Tako je primjerice temperatura sinoć oko 21.30 na Dinari bila manja od tri stupnja, a na Svetom Juri na Biokovu oko 4.

U Sinju i Otoku dalmatinskom je temperatura oko 13 stupnjeva, ali stupnjevi iz sata u sat padaju pa će stanovnicima Zagore i danas sigurno trebati dugi rukav jer će temperatura tijekom noći i jutra biti oko ili ispod 10 stupnjeva.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve temperature pogledajte OVDJE.

Peludna prognoza



Prema prognozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "dr. Andrija Štampar" u petak će visoka koncentracija peluda korova biti uglavnom u istočnoj Hrvatskoj, a nekima u središnjoj Hrvatskoj može smetati i umjerena koncentracija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska