Drastične mjere nakon nasilja u Međimurju: Uvode se vaučeri

Ministarstvo socijalne skrbi zatražilo je od međimurske policije evidenciju svih počinitelja prekršajnih i kaznenih djela. Od županije žele podatke o djeci koja ne idu u školu. Evidentirat će se svi oni koji nenamjenski troše socijalnu pomoć, ukinut će im se te će se uvesti vaučeri. Morat će sudjelovati u radovima za opće dobro, piše Dnevnik.hr.

Ove se mjere uvode nekoliko dana nakon što je muškarac u Međimurju nasmrt izbo 37-godišnju nevjenčanu suprugu i majku devetero djece. Također, jedna je 77-godišnjakinja pronađena mrtva u kući, a policija sumnja na nasilnu smrt.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ministrica socijalne skrbi zatražila je da se evidentiraju svi počinitelji prekršajnih, kaznenih djela, roditelji koji ne šalu djecu u školu, onih koji nenamjenski troše socijalu. U srijedu je dogovoreno rješenje. Takvima se ukida socijalna pomoć i uvode se vaučeri. Primatelji socijalne pomoći morat će proći i kroz rad za opće dobro. Ovo je prvi puta da su Međimurci doista zadovoljni jer je netko čuo njihove vapaje, piše Dnevnik.hr, a Matija Posavec, međimurski župan, kaže da je nakon emisije Provjereno emitirane 6. veljače po prvi put nakon 9 - 10 godina dobio vjeru da se država ozbiljno zainteresirala da se problemi riješe.

Za dvije žene, koje su ubijene dva tjedna nakon emitiranja emisije, bilo je prekasno.

Predstavnici nacionalne manjine od početka su protiv uvođenja vaučera. Saborski zastupnik i predstavnik manjine Veljko Kajtazi u intervjuu je prošle godine rekao da će uskratiti podršku Vladi ukoliko se uvedu vaučeri. Danas to pobija.

- Nisam rekao vaučeri, nego rješavanje i praćenje operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu. Naravno, zato što je ova Vlada donijela operativni plan za nacionalne manjine i očekujem da ćemo do kraja našega mandata dovršiti to do kraja onakako kako smo se to dogovorili u operativnom programu, objašnjava Kajtazi.