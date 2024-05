Dražen Jurković: Prošle godine smanjen je deficit u zdravstvu

Direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) Dražen Jurković istaknuo je u Opatiji da su zdravstvene ustanove 2023. završile sa značajno manjim deficitom nego prethodnih godina, pa bi u 2024., nastavi li se trend, sustav mogao biti u potpunosti doveden u financijsku ravnotežu.

Prihod zdravstvenih ustanova u 2023. godini iznosio je 4,4 milijarde eura a rashodi 4,423 milijarde.

To znači da je lani bilo 23 milijuna eura duga, odnosno da je deficit iznosio svega 0,6 posto zdravstvenog proračuna, što je daleko manje nego prethodnih godina, naveo je Jurković na Kongresu te udruge na kojem je bilo govora zdravstvenoj reformi i upravljanju sustavom na svima razinama.

S obzirom na ovogodišnji proračun od 7,5 milijardi eura, procjenjuje da bi tijekom 2024. zdravstveni sustav mogao u potpunosti biti doveden u financijsku ravnotežu.

"Deficit od 0,6 posto tim je značajniji jer je sanacija bila puno manja nego prethodnih godina. Naime, u 2021. imali smo sanaciju u vrijednosti od 800 milijuna eura, u 2022. za sanaciju smo imali 430 milijuna a prošle godine 300 milijuna".

Jurković, međutim, smatra da postojeći način plaćanja dugova nije dobar, a naročito nije stimulativan za one koji dobro rade. Stoga se nada modelu financiranja koji bi bio realniji i koji neće zahtijevati dodatne sanacije iz proračuna.

Razlozi za to su kontinuirano povećanje zdravstvenog proračuna, povećani doprinosi, izdašnija izdvajanja iz državnog proračuna za zdravstvo te određene racionalizacije unutar sustava.

UPUZ se zalaže za što skorije uvođenje tripartitnog ugovaranja cijena usluga, po uzoru na Sloveniju gdje se taj model uspješno provodi.

"Model koji imamo u Hrvatskoj ne postoji nigdje. HZZO je kupac zdravstvene usluge i već 30 godina sam određuje cijenu usluge. Ni u jednom sustavu kupac ne određuje sam cijenu po kojoj će nešto plaćati, bez da se o tome pita i onoga koji isporučuju uslugu", kaže Jurković i dodaje da UPUZ kao predstavnik 170 zdravstvenih ustanova želi pregovarati sa HZZO-om o cijeni zdravstvene ustanove.

U Sloveniji poslodavci pregovaraju o cijeni svakog pojedinačnog dijagnostičko-terapijskog postupka s njihovim nacionalnim osiguravateljima i ona se primjenjuje za tu godinu. A ako se ne dogovore arbitrira ministar zdravstva.

"Mislimo da je to dobar model, bolji od sadašnjega, uzimajući u obzir i to da su zdravstvena sredstva ograničena. Naime, svaka zdravstvena usluga ima svoj trošak, od cijene rada, doprinosa do potrošnog materijala i zato treba pristupiti realnoj kalkulaciji cijene, ističe direktor UPUZ-a.

Dodaje kako se o uvođenju tripartitnog pregovaranja vode razgovori te je njegovo uvođenje jadan od prvih zahtjeva novoj vladi. Uoči formiranja nove vlade, smatra da je potrebno nastaviti sa započetim reformskim zahtjevima kako bi se došlo do financijski stabilnog zdravstvenog sustava.