Dretar Drele o novoj poziciji: 'Vidim se tu! Završavam i fakultet, ostala su mi 2 ispita...'

- Vidim se na tom mjestu - kazao je za Jutarnji. Iako je izgubio mjesto saborskog zastupnika i u ovom je trenutku nezaposlen, to bi se ubrzo moglo promijeniti.

- Pregovori su u tijeku i ministri sad rade na ekipiranju. Jedna od ideja je, a i moja osobna želja, da dobijem mjesto državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede. Dosad sam se intenzivno bavio problemima tuče, imam formiranu radnu skupinu za izradu novog zakona, imam hitne mjere za pokušati spasiti što se spasiti može za ovu sezonu. Bavio sam se temama za otkup poljoprivrednog zemljišta jer ljudi ne mogu dobiti dovoljno kvalitetne zemlje, bavio sam se poticajima, navodnjavanjima... Sakupio sam mnogo kontakata i kad smo razgovarali o tome gdje se tko vidi, ja sam rekao da se vidim na mjestu u Ministarstvu poljoprivrede, ako može na mjestu državnog tajnika jer sam, između ostaloga, aktivno kao saborski zastupnik sudjelovao u izradi prijedloga raznih zakona i procedura njihovog donošenja mi je poznata. Uglavnom, kratko i jasno, vidim se na tom mjestu - kaže Drele te dodaje da ima podršku DP-a.

- Na četiri člana pregovaračkog tima iz DP-a je da to ispregovaraju, osobno ne znam kako ti pregovori idu, ne sjedim s njima za stolom. Čujemo kad se nešto dogodi, a pretpostavljam da će se ovo pitanje riješiti do kraja ovoga, ili početkom sljedećega tjedna - rekao je.

Ima 57 godina, a često je bio na meti udara jer nije visoko obrazovan, završio je samo srednju školu.

- Davno sam studirao, ali nikad diplomirao, ali diploma stiže za mjesec dana pa ću i formalno imati visoko obrazovanje da me ne ‘buše‘ kako imam samo srednju školu. Prije tri godine sam upisao Studij međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas. Imam još dva ispita i završni rad do zvanja prvostupnika. Kad sam ušao u politiku, predvidio sam da bi me mogli prozivati zbog školovanja, pa sam upisao fakultet i počeo se pripremati za ovu situaciju koja se danas dogodila - objašnjava.

Dretar kaže da mjesto državnog tajnika ne zahtijeva, nego je to njegova želja, iznesena "kad su se outali". Što će prvo napraviti nađe li se u Vladi?

- Treba vremena, ne može se sutra doći i tvrditi ‘ja bum promijenil to, to i to‘. Kao bivši zastupnik znam da ništa ne možemo mijenjati bez promjena zakona. Svakako ću inzistirati, u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva, na popisu državne imovine s naglaskom na poljoprivredna zemljišta. Prvo trebaš vidjeti kaj imaš od alata, a onda kako ćeš ga upotrijebiti. Svakako ćemo se boriti za promjenu pri sustavu dodjele poticaja, gdje ćemo se morati sukobiti s postojećim interesnim strukturama koje generiraju anomalije, ali da pritom ne izazovemo velike potrese. Dođem li na tu poziciju, obavezno ću vratiti obranu od tuče, za to ću se boriti od jutra do mraka - najavio je.