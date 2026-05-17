NAKON STRAŠNOG UBOJSTVA

Drniš u tuzi, sprema se prosvjed u Zadru: 19 minuta šutnje za Luku, mladi je život ugašen...

Piše Ana Dasović,
Na poziv SDP-ovca Daniela Radete, u utorak će se održati tihi prosvjedi pred županijskim sudom u Zadru, kako bi se pozvalo na odgovornost institucija zbog ubojstva mladića u Drnišu

"19-godišnji Luka otišao je raditi svoj posao i više se nije vratio kući.
Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen.
ZATO ĆEMO ZAJEDNO STAJATI U TIŠINI."

Poziv je to na tihi prosvjed koji je objavio zadarski SDP-ovac Daniel Radeta, zbog strašnog ubojstva mladića u Drnišu. Kako se najavljuje, u utorak u podne održat će se tihi prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru, pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku". Time se želi upozoriti na situaciju u kojoj je iznimno opasan čovjek, koji je već ubio jednu osobu, godinama maltretirao sugrađane, a da institucije nisu uklonile tu opasnost.

VIDEO Šef policije o ubojici iz Drniša: 'Ima pet pravomoćnih presuda. Ljudi, budite oprezni'

Podsjetimo, protiv ubojice Kristijana Aleksića (50), prema izjavi glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, bilo je pet pravomoćnih presuda, od kojih su dvije bile bezuvjetne zatvorske kazne. 2023. pronađeno mu je nezakonito oružje, i to oružje koje je izrađivao sam.

- Kao građanin koji više ne može samo promatrati raspad pravne države, organiziram tihi prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru. Ne predstavljam stranku niti ću govoriti u ime politike. Dolazim kao običan građanin kojem je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život...
Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen. Zato ćemo u utorak 19.5. u 12 sati zajedno stajati u tišini.

Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'


19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut i zbog neodgovornosti države.
Ovo nije politički skup. Ovo je građanski poziv protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas trebale štititi - napisao je na svojoj Facebook stranici Radeta.

UBOJSTVO U DRNIŠU

