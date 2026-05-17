Drniš u tuzi, sprema se prosvjed u Zadru: 19 minuta šutnje za Luku, mladi je život ugašen...

"19-godišnji Luka otišao je raditi svoj posao i više se nije vratio kući.

Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen.

ZATO ĆEMO ZAJEDNO STAJATI U TIŠINI."

Poziv je to na tihi prosvjed koji je objavio zadarski SDP-ovac Daniel Radeta, zbog strašnog ubojstva mladića u Drnišu. Kako se najavljuje, u utorak u podne održat će se tihi prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru, pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku". Time se želi upozoriti na situaciju u kojoj je iznimno opasan čovjek, koji je već ubio jednu osobu, godinama maltretirao sugrađane, a da institucije nisu uklonile tu opasnost.

Podsjetimo, protiv ubojice Kristijana Aleksića (50), prema izjavi glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, bilo je pet pravomoćnih presuda, od kojih su dvije bile bezuvjetne zatvorske kazne. 2023. pronađeno mu je nezakonito oružje, i to oružje koje je izrađivao sam.

Foto: daniel radeta/facebook

- Kao građanin koji više ne može samo promatrati raspad pravne države, organiziram tihi prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru. Ne predstavljam stranku niti ću govoriti u ime politike. Dolazim kao običan građanin kojem je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život...

Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen. Zato ćemo u utorak 19.5. u 12 sati zajedno stajati u tišini.



19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut i zbog neodgovornosti države.

Ovo nije politički skup. Ovo je građanski poziv protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas trebale štititi - napisao je na svojoj Facebook stranici Radeta.