ODMAH SU GA UHITILI

Drogiran vozio auto u Puli: Mora u zatvor na pet dana

Drogiran vozio auto u Puli: Mora u zatvor na pet dana
Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležni sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana

Pulska policija u nedjelju je oko 14:30 sati zaustavila 39-godišnjeg vozača u Puli. Vozač obavlja usluge prijevoza ljudi.

- Provedenim testiranjem utvrđeno je kako muškarac upravlja automobilom pod utjecajem droge te su ga policijski službenici uhitili i isključili iz prometa - navodi policija.

IMAO I HAŠIŠ, MARIHUANU... FOTO Diler 'pao' u Šibeniku: Kod muškarca pronašli veću količinu raznih tipova droge
FOTO Diler 'pao' u Šibeniku: Kod muškarca pronašli veću količinu raznih tipova droge

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležni sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana.

