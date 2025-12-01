Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležni sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana
ODMAH SU GA UHITILI
Drogiran vozio auto u Puli: Mora u zatvor na pet dana
Pulska policija u nedjelju je oko 14:30 sati zaustavila 39-godišnjeg vozača u Puli. Vozač obavlja usluge prijevoza ljudi.
- Provedenim testiranjem utvrđeno je kako muškarac upravlja automobilom pod utjecajem droge te su ga policijski službenici uhitili i isključili iz prometa - navodi policija.
Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležni sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana.
