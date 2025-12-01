Obavijesti

FOTO Diler 'pao' u Šibeniku: Kod muškarca pronašli veću količinu raznih tipova droge

Piše Marta Divjak,
Foto: PU Šibensko-kninska

Policija je u subotu, 29. studenog, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku primijetila muškarca čije im je ponašanje bilo sumnjivo. Tijekom provjere kod njega su pronašli amfetamin i vagu

Šibenska policija uhitila je 42-godišnjeg muškarca kod kojeg je pronađena veća količina droge, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Foto: PU Šibensko-kninska

Policija je u subotu, 29. studenog, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku primijetila muškarca čije im je ponašanje bilo sumnjivo. Tijekom provjere kod njega su pronašli PVC smotuljak marihuane težine 0,40 grama, staklenu posudu s jedanaest vrećica amfetamina ukupne težine 52,30 grama te digitalnu vagu, što je ukazivalo na moguću preprodaju.

Iste su večeri, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavili i pretragu stana u kojem muškarac boravi. Tamo su pronašli dodatne količine droge, dvije vrećice hašiša ukupne težine 2,3 grama te još jednu vrećicu marihuane težine 1,2 grama.

Nakon završetka istrage, 42-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

