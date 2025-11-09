Obavijesti

KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
Državljanin Češke stigao je u bolnicu s teškim tjelesnim ozljedama glave i kralježnice. Borio se za život, ali su ozlijede bile preteške te je preminuo

Strašna nesreća dogodila se u subotu, oko 18.35 sati na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova. Vozač motocikla zaletio se u pješaka brzinom od čak 168 kilometara na sat i usmrtio ga. Kruži šokantna i uznemirujuća snimka. 

Kako doznajemo, poginuo je državljanin Češke. U bolnicu je stigao s teškim tjelesnim ozljedama glave i kralježnice. Borio se za život, ali su ozlijede bile preteške te je preminuo. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe. 

Motociklist je završio u Općoj bolnici Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda.

Očevidom je rukovodio županijski državni odvjetnik, a u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem.

