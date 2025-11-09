Obavijesti

News

NA PODRUČJU BRAJDICE

Mladić (20) se popeo na vagon u Rijeci, stresla ga je struja: Od siline je pao i završio u bolnici!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
ž | Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Od siline udara mladić je pao s kontejnera. Zbog zadobivenih ozljeda, 20-godišnjak je hitno prevezen u KBC Rijeka

Mladić (20) zadobio je teške tjelesne ozljede od strojnog udara u subotu, 8. studenog, na području riječke Brajdice. Do nesreće je došlo nakon što se mladić popeo na vagon, a na mjesto događaja odmah su izašle sve hitne službe, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila jučer  poslije 20 sati. Utvrđeno je da se 20-godišnji hrvatski državljanin, u društvu još jedne osobe, popeo na vagon s kontejnerima koji se nalazio u blizini naponske mreže. U jednom trenutku došlo je do strujnog udara, uslijed čega je mladić ozlijeđen.

Od siline udara mladić je pao s kontejnera. Na mjesto događaja odmah su stigli djelatnici hitne pomoći i vatrogasci, dok je policija obavila očevid. Zbog zadobivenih ozljeda, 20-godišnjak je hitno prevezen u KBC Rijeka, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju.

