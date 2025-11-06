Dron iznad zračne luke Hannover, obustavili letove

Zračna luka bila je zatvorena od 22:00 do 22:45 nakon što je pilot prijavio da je vidio dron, rekao je glasnogovornik policije za dpa.

Prema prvim informacijama, dron je letio iznad obližnje industrijske zone.

Tri zrakoplova su preusmjerena, rekao je glasnogovornik. Ostali zrakoplovi su uspjeli sletjeti i poletjeti, ali uz kašnjenja.

Jedan od preusmjerenih zrakoplova trebao je stići iz Frankfurta, a preusmjeren je u Hamburg, saznaje dpa.

Dronovi su proteklih dana više puta primijećeni i poremetili su rad zračnih luka i u drugim dijelovima Njemačke.

U nedjelju su letovi u zračnoj luci Bremen bili obustavljeni gotovo sat vremena nakon što je uočen dron. U petak navečer je aerodrom Berlin Brandenburg bio zatvoren otprilike dva sata iz istog razloga.

Dronovi predstavljaju sigurnosni rizik u blizini zračnih luka jer mogu ometati polijetanja i slijetanja.

Njemačka kontrola zračnog prometa zabilježila je više incidenata s dronovima u zračnim lukama Bremen i Hannover ove godine.